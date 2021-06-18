CHP Sözcüsü Öztrak çalıştay için geldiği Gaziantep'te açıklamalarda bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Partisinin Belediye Başkanları Çalıştayı için geldiği Gaziantep'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Partisinin Belediye Başkanları Çalıştayı için geldiği Gaziantep'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için geldiği Gaziantep'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, HDP İzmir İl Başkanlığına yapılan saldırıyı lanetlediklerini söyledi. Öztrak, "Dün HDP İzmir İl Başkanlığına yapılan menfur saldırıyı ve işlenen alçakça cinayeti lanetliyorum. Mecliste grubu bulunan bir siyasi partinin il merkezine yapılan provokatif saldırıda gencecik masum bir insan yaşamını yitirdi. Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Son üç yıldır siyasi yaşamımızda kutuplaşma ve gerginlik artıyordu. Tehdit dili, toplumsal barışımıza ve özgürlüklerimize kastediyor, devlet krizi ağırlaşıyor. Karanlık eller, bir süredir gazetecilere, siyasetçilere, siyasi partilere yönelik fiili saldırılarını artırdı. Defalarca söyledik, demokrasilerde özgürlüğün bedeli sürekli ihtiyatlı olmaktır. Biz bu kirli senaryoları daha önce de gördük. Milletimiz aynı kirli suda bir kere daha yıkanmayacak kadar tecrübelidir. Bulanık suda balık avlamaya çalışan o karanlık güçler ve onları sahneye sürenler, bilsinler ki amaçlarına ulaşamayacak. Ülkeyi yöneten ittifakın başındakilerin muhalefeti 'bunlar iyi günleriniz' diyerek tehdit etmelerine, 'ya bizimlesiniz ya da bugünleri ararsınız' şantajlarına asla ama asla pabuç bırakmayacağız" dedi.

Bir siyasetçinin 10 bin dolar rüşvet aldığı iddiaları ile ilgi de Öztrak, "İçişleri Bakanı kavga sırasında mafya elebaşından 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğunu söyledi. Erdoğan sustu, AK Partililer sustu, medyanın büyük bölümü sustu, savcılar da seyretti. Biz ise bu vahim beyanın takipçisi olduk. TBMM Başkanına 'Milletvekilleri şaibe altında, bakana bu ismi sor' dedik. Nihayet bu atama bakan, tam üç hafta sonra TBMM Başkanına gitti. İçişleri Bakanı, mafya elebaşının maaşa bağladığı siyasetçinin halen vekil olmadığını söylemiş ama bu bakan mafyadan rüşvet alan siyasetçi hakkında savcılara bir ay sonra ifade verdi. Savcılar ise o gelmeden kendisini davet edip bir şey soramadı. Bakanın 'siyasetçiye rüşvet verdi' dediği suç örgütü elebaşı ise çıktı, '10 bin dolar değil, çantalar dolusu para verdim' dedi. Bir AK Parti MKYK üyesinin ismini açıkladı ama ne Erdoğan'ın, ne AK Parti MKYK'sının gıkı çıkabildi ne de savcılar resen harekete geçebildi. Parayı aldığı söylenen AK Parti MKYK üyesi, 'Ben elçiyim, elçiye zeval olmaz' diyerek mesajını verdi" şeklinde konuştu.

"Bakanlara soruşturma yok"

Bakanlar hakkında soruşturma olmamasını eleştiren Öztrak, "Skandallar bir değil, on değil. Bir bakan, Ruhsar Pekcan, kendi bakanlığına mal satmış, suçüstü yakalanmış ama açılan bir soruşturma yok. Yine bir siyasetçi mafyadan 10 bin dolar maaşa bağlanmış, bunu bu ülkenin İçişleri Bakanı söylüyor ama buna da açılan bir soruşturma yok. Bugünün adalet bakan yardımcısı, dönemin İstanbul Başsavcı Vekili, kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı üzerine konmuş tedbirin ivedilikle kaldırılmasını istemiş. Mahkeme de, olmayan MASAK raporuna istinaden bu kişinin mal varlığı üzerindeki tedbiri kaldırmış. Soruşturmada bu şahsın ifadesi bile alınmamış. Sezgin Baran Korkmaz, önce İçişleri Bakanlığına çağrılmış, sonra apar topar yurt dışına kaçmış. Sonunda MASAK gerçekten bir rapor hazırlamış, milyonlarca dolar kara para aklandığını tespit etmiş. Mahkeme Sezgin Baran Korkmaz hakkında tutuklama kararı vermiş ama artık geçmiş olsun bu rezalete de açılan bir soruşturma yok" ifadelerini kullandı.

Duygu Delen olayı

Gaziantep'te yaşanan Duygu Delen olayıyla ilgili şüpheli Mehmet Kaplan'ın ev hapsiyle cezaevinden çıkmasına da değinen Öztrak, "Gaziantep'te yaşanan Duygu Delen olayı, daha 17 yaşında gencecik bir kızımız yaşamını yitirdi. Hayata nasıl veda ettiği hala belli değil, arkadaşının evinde balkondan düştü deniyor. Tartışmalı bilirkişi raporları, birbirinden farklı uzman görüşleri, sanığın ev hapsi şartıyla tahliyesi, Gaziantep'in ve Türkiye'nin vicdanını yaralıyor. Gaziantepli hiç rahat değil. Susan, görevini yapmayan sadece yargı mı, medyanın büyük kısmı da ülkedeki skandallara sessiz, neden? Çünkü ülkeyi yönetenler sadece yargıya değil, medyaya da çöktüler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme hakkında da açıklamalarda bulunan Öztrak, "Erdoğan, ABD Başkanı ile o çok istediği yüz yüze görüşmeyi sonunda yaptı. Peki, bu görüşmeden kim karlı çıktı? F-35 uçaklarını alabildik mi? Hayır. F-35 uçakları için verdiğimiz 1,5 milyar doları alabildik mi? Hayır. Amerikan Kongresi'nin uyguladığı yaptırımları kaldırabildik mi? Hayır. S-400 meselesi halloldu mu? Hayır. 2,5 milyar dolar verip aldığımız bu füzeleri kullanabiliyor muyuz? Hayır. Tüm bu sorunlar masada duruyor. Peki, Erdoğan Brüksel'de ne yaptı? Mehmetçiğimize Afganistan'da nöbet yazdırdı. Bunu kimden öğrendik? ABD Ulusal Güvenlik Danışmanından. Dün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Kabil Havalimanı'nın korunmasında Türklere rol verildiğini, Türkiye'nin bu rolün altından kalkacağına inandıklarını belirtti. Türk askerlerinin canı, Amerikan senaryolarında rol kapmak için ileri sürülecek kadar ucuz mu" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı