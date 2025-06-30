CHP Kurultay Davası nedir, neden açıldı? - SON DAKİKA

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na dair açılan dava, hem kamuoyunda hem de siyaset kulislerinde yoğun ilgiyle karşılandı. Parti içerisindeki dengeleri değiştirme potansiyeli taşıyan bu önemli dava öncesinde gözler Ankara'daki mahkeme sürecine çevrilmiş durumda. Peki, CHP Kurultay Davası ne anlama geliyor, neden gündeme geldi? İşte merak edilen ayrıntılar…

CHP KURULTAY DAVASI NEDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı, sonrasında bazı delegelerin itirazları üzerine yargıya taşındı. Davacılar, kurultay sürecine ilişkin ciddi usulsüzlük ve şaibe iddialarını gündeme getirerek, bu gerekçelerle kurultayın "mutlak butlan" (hukuken yok hükmünde sayılması) ile iptalini talep etti.

CHP Kurultay Davası nedir

CHP KURULTAY DAVASI NEDEN AÇILDI?

Dava, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve beraberindeki üç CHP delegesinin başvurusu ile açıldı. Başvuruda şu iddialara yer verildi:

Kurultay sürecinin parti tüzüğüne ve hukuka aykırı şekilde yürütüldüğü,

Delegelerin belirlenmesinde usulsüzlük yapıldığı,

Oylama ve seçim işlemlerinde şaibe olduğu,

işlemlerinde şaibe olduğu, Bu durumun partinin tüzel kişiliğine zarar verdiği.

Bu iddialar doğrultusunda, CHP yönetiminin görevden alınması ve kurultayın iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

CHP Kurultay Davası neden açıldı

Mahkeme, daha önceki duruşmada "ihtiyati tedbir" talebini reddetti. Ayrıca CHP'den kurultay sırasında geçerli olan parti tüzüğünü ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ilgili soruşturmanın güncel durumunu istedi. Bu kapsamda dava, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da görülmek üzere ertelendi.

Bu dava, yalnızca kurultay sürecini değil, CHP'nin mevcut yönetimini ve parti içi dengelerini doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip olduğu için yakından takip ediliyor.