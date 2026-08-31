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Aziz Yıldırım'ın Oğuz Aydın için aylar önce söyledikleri yeniden gündemde

Aziz Yıldırım'ın Oğuz Aydın için aylar önce söyledikleri yeniden gündemde
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Fenerbahçe'nin Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Oğuz Aydın, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyetin başrol oyuncularından biri oldu. Milli futbolcunun performansının ardından Aziz Yıldırım'ın 30 Mayıs 2026'da Oğuz Aydın için söylediği "Değerimizin kıymetini bilmiyoruz" sözleri yeniden hatırlandı.

  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti; Oğuz Aydın 1 gol ve 1 asistle galibiyete katkı sağladı.
  • Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 30 Mayıs 2026'da Oğuz Aydın'ın iyi bir oyuncu olduğunu ancak geliştirilmesi gerektiğini ve değerinin kıymetinin bilinmediğini söylemişti.
  • Oğuz Aydın'ın Samsunspor karşısındaki performansı, Aziz Yıldırım'ın aylar önceki değerlendirmesini yeniden gündeme getirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde gecenin öne çıkan isimlerinden biri Oğuz Aydın oldu. Karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Oğuz Aydın, takımının aldığı 3 puana doğrudan katkı sağladı.

AZİZ YILDIRIM AYLAR ÖNCE OĞUZ AYDIN'I İŞARET ETMİŞTİ

Oğuz Aydın'ın Samsunspor karşısındaki performansı sonrası Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 30 Mayıs 2026'da milli futbolcu hakkında kullandığı ifadeler yeniden hatırlandı. Yıldırım, Oğuz Aydın'ın yeteneklerine dikkat çekerken futbolcunun geliştirilmesi gerektiğini söylemişti.

"DEĞERİMİZİN KIYMETİNİ BİLMİYORUZ"

Aziz Yıldırım o dönem yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Oğuz Aydın iyi bir oyuncu, geliştirmek lazım ama değerimizin kıymetini bilmiyoruz. Oğuz Aydın'ı geliştirmek lazım ama tam tersine geriye gitti. Oğuz Aydın iyi bir futbolcu."

1 GOL 1 ASİSTLE CEVAP VERDİ

Aradan geçen yaklaşık üç ayın ardından Oğuz Aydın, Samsunspor deplasmanında ortaya koyduğu performansla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Milli futbolcunun 1 gol ve 1 asistle tamamladığı gecenin ardından Aziz Yıldırım'ın aylar önce yaptığı Oğuz Aydın değerlendirmesi yeniden dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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