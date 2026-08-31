Haberler

29 yıllık otobüs firması konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık süre

29 yıllık otobüs firması konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık süre
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolu yolcu taşımacılığı sektöründe 29 yıldır faaliyet gösteren VİB Turizm, Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi kararıyla 3 aylık geçici konkordato mühleti aldı. Şirkete üç kişilik geçici komiser heyeti atanırken, mali kayıtlarda VİB Turizm’in 2024 ve 2025 yıllarında vergiye esas matrah bildirmediği belirtildi.

  • Sakarya VİB Otobüsçüler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi, Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi kararıyla 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti aldı.
  • Konkordato sürecini incelemek üzere Prof. Dr. Ali Taş, Prof. Dr. Habib Yıldız ve Prof. Dr. Selahattin Karabınar geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.
  • VİB Turizm'in 2024 ve 2025 yıllarında vergiye esas matrah bildiriminde bulunmadığı tespit edildi.

Karayolu yolcu taşımacılığı sektöründe 29 yıldır faaliyet gösteren Sınırlı Sorumlu 37 No’lu Sakarya VİB Otobüsçüler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi (VİB Turizm ), Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi kararıyla 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti aldı.

GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

28 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla başlayan 3 aylık geçici mühlet kapsamında, konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının incelenmesi amacıyla şirkete uzman isimler atandı. Sakarya Bilirkişi Bölge Kurulu Konkordato Komiser listesinde yer alan Prof. Dr. Ali Taş, Prof. Dr. Habib Yıldız ve Prof. Dr. Selahattin Karabınar geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

SON İKİ YILDA VERGİ MATRAHI BİLDİRMEDİ

NTV'nin aktardığı bilgilere göre, şirketin mali tabloları ve vergi levhası kayıtları incelendiğinde 2024 ve 2025 yıllarında vergiye esas matrah bildiriminde bulunulmadığı tespit edildi. Söz konusu veriler, VİB Turizm'in geride kalan iki yıl içerisinde vergiye tabi herhangi bir net kazanç açıklamadığını gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com
8 can gitti, 18 kişi hala kayıp! Şirketin yaptığı tepki çekti

8 can gitti, 18 kişi hala kayıp! Şirketin yaptığı tepki çekti
Kaymakam ile koruması birbirine girdi! Savcılık soruşturma başlattı

Kaymakamla koruması birbirine girdi, savcılık hemen düğmeye bastı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarından Leao'ya surat asan Kaan Ayhan'a tepki çığ gibi

Galatasaray taraftarından yıldız futbolcusuna tepki çığ gibi
Efsane ismin son hali üzdü! Bastonla güçlükle yürüdü

Yıllar ona da acımadı!

Hürmüz'de tansiyon yine yükseldi! İran'dan gemilere sert uyarı

Hürmüz'de tansiyon yine yükseldi
Yüksel Yıldırım'ın zor anları: Rezilsin...

Yüksel Yıldırım'ın zor anları: Herkesin önünde rezil ettiler
Cem Yılmaz'ın kalp krizi sonrası herkes bu detaya takıldı

Cem Yılmaz'ın kalp krizi sonrası herkes bu görüntüyü konuşuyor
Türk marketlerinde satılan yağda kanserojen madde tespit edildi! Tek tek toplatılıyor

Sofralardaki üründe büyük tehlike! Raflardan tek tek toplatılıyor
Ne bu surat Mourinho? Tepkiler çığ gibi

Ne bu surat Mourinho? Tepkiler çığ gibi