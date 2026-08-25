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Mersin'de Kayıp 15 Yaşındaki Kız Polis Tarafından Bulundu

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Mersin'de ailesinin 4 gündür haber alamadığı 15 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince bulundu.

Mersin'de ailesinin 4 gündür haber alamadığı 15 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos'ta babasını ziyaret etmek için Adana'ya gideceğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan S.U'yu arama çalışmaları devam etti.

Son olarak Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde görülen çocuk, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulundu.

S.U, ailesine bilgi verilmesinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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