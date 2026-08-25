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DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında

DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında Haber Videosunu İzle
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'Dinamikpay' adlı elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşuna yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine el konuldu.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı ve şirkete el konuldu.
  • Soruşturma kapsamında 33 konut, 50 arsa, 8 araç ile 126 banka ve kripto para hesabı dahil çok sayıda mal varlığı donduruldu.
  • Dinamikpay'in 2024-2025 yıllarında yasa dışı bahis ve kara para aklama kapsamında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, finansal usulsüzlük ve suç gelirlerinin aklanması iddiaları üzerine Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ŞİRKETE EL KONULDU

Ayrıca İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. el konuldu.

DEVASA MAL VARLIĞI VE KRİPTO HESAPLARINA BLOKE

Yürütülen mali soruşturma, hakimlik kararıyla şüphelilere ve şirkete ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığı donduruldu. Bu kapsamda el konulan ve bloke edilen varlıkların listesi şu şekilde açıklandı:

  • 33 adet konut
  • 50 adet arsa
  • 8 adet araç
  • 126 adet banka ve kripto para hesabı

BAKAN GÜRLEK'TEN OPERASYON DETAYLARI: 17,9 MİLYAR TL'LİK PARA TRANSFERİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, DinamikPay merkezli bu operasyonun da dahil olduğu geniş çaplı mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul, Antalya ve Gaziantep Başsavcılıklarının koordinesinde 11 ilde yürütülen dev operasyonlar zincirinde şu ana kadar 77 şüpheliden 68'inin gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Gürlek'in açıklamalarında Dinamikpay dosyasına dair çarpıcı bir detay da yer aldı. Şirketin sadece 2024-2025 yıllarında yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleri kapsamında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı tespit edildi.

Operasyonun diğer illerdeki ayaklarında ise kamu kaynaklarını hedef alan büyük vurgunlar gün yüzüne çıkarıldı. Antalya'da güncel değeri 10 milyar TL'yi bulan 80 Hazine taşınmazının usulsüz devrine yönelik soruşturmada 27 kişi gözaltına alınırken; Gaziantep'te usulsüz döviz transferi ve sahte fatura üzerinden 13,7 milyar TL'lik haksız kazanç sağlayan 28 şüpheli yakalandı. Bakan Gürlek, kamu kaynaklarını istismar edenlere ve ekonomik düzeni bozanlara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Millettin malına el koymak ta nedir yaw! Önemli olan bu malı elde edememesini sağlamaktı. Adam elde ettikten sonra mı el koyuyorsun

Yorum Beğen4
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Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

asla asla asla asla Akp Mhp. dem partileri. benden ailemden asla asla asla oy alamaz

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Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

aslında bu paralar dolandırılan milletin parası. hükümete gidiyor

Yorum Beğen1
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