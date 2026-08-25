Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'un Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Fidan Aliti'nin Leandro Trossard'a yaptığı müdahale tartışmalara neden oldu. Pozisyonu değerlendiren Ahmet Çakar ile Abdülkerim Durmaz ise canlı yayında o anı canlandırdı.

TARTIŞILAN POZİSYONU CANLANDIRDILAR

Beyaz Futbol programında Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşması değerlendirilirken Trossard ile Aliti arasında yaşanan pozisyon da masaya yatırıldı.

O ANLAR BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Pozisyonun nasıl gerçekleştiğini göstermek isteyen Ahmet Çakar ile Abdülkerim Durmaz ayağa kalktı. Çakar, Aliti'nin hareketini canlandırırken Durmaz'ın yüzüne tokat attı. İkilinin tartışmalı pozisyonu stüdyoda uygulamalı şekilde canlandırdığı görüntüler binlerce kez izlendi.