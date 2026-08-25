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Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı Haber Videosunu İzle
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı
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Alanyaspor-Beşiktaş maçında Fidan Aliti'nin Leandro Trossard'a yaptığı müdahaleyi değerlendiren Ahmet Çakar ile Abdülkerim Durmaz, pozisyonu stüdyoda canlandırdı. Çakar'ın Durmaz'ın yüzüne tokat attığı anlar binlerce kez izlendi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'un Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Fidan Aliti'nin Leandro Trossard'a yaptığı müdahale tartışmalara neden oldu. Pozisyonu değerlendiren Ahmet Çakar ile Abdülkerim Durmaz ise canlı yayında o anı canlandırdı.

TARTIŞILAN POZİSYONU CANLANDIRDILAR

Beyaz Futbol programında Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşması değerlendirilirken Trossard ile Aliti arasında yaşanan pozisyon da masaya yatırıldı.

O ANLAR BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Pozisyonun nasıl gerçekleştiğini göstermek isteyen Ahmet Çakar ile Abdülkerim Durmaz ayağa kalktı. Çakar, Aliti'nin hareketini canlandırırken Durmaz'ın yüzüne tokat attı. İkilinin tartışmalı pozisyonu stüdyoda uygulamalı şekilde canlandırdığı görüntüler binlerce kez izlendi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Bunların programını seyretmeyin kardeşim. Bunlar şov peşindeler. Ciddi bir program değil

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