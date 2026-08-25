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10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında

10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
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Antalya’nın Kemer ilçesindeki Hazine arazilerinin usulsüz yöntemlerle belirli kişilere geçirildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyar lira olan 80 taşınmazın incelendiği soruşturmada, aralarında Milli Emlak personeli, tapu müdürü ile mevcut ve eski muhtarların da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

  • Antalya'nın Kemer ilçesinde Hazine'ye ait arazileri usulsüz yollarla belirli kişilerin üzerine geçirerek kamuyu zarara uğratan şebekeye yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • Operasyon kapsamında incelenen 80 Hazine taşınmazının güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyar TL olarak açıklandı.
  • Antalya merkezli Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'deki 21 adrese yapılan baskınlarda Milli Emlak personelleri, Tapu Müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları dahil 27 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde Hazine'ye ait arazileri usulsüz yollarla belirli kişilerin üzerine geçirerek kamuyu milyarlarca lira zarara uğratan şebekeye yönelik 5 ilde eş zamanlı dev bir operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyon kapsamında incelenen 80 taşınmazın güncel piyasa değerinin yaklaşık 10 milyar TL olduğunu açıkladı.

10 MİLYAR LİRALIK HAZİNE ARAZİSİ İNCELEMEDE

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma, Kemer ilçesindeki Hazine taşınmazları üzerinden kurulan büyük rant çarkını gözler önüne serdi. İddialara göre, mevzuatta öngörülen hak sahipliği, fiilî kullanım ve satış şartları bulunmadığı hâlde söz konusu araziler yasa dışı yöntemlerle belirli kişi ve çevrelere aktarıldı.

Soruşturma kapsamında mercek altına alınan 80 adet Hazine taşınmazının güncel ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar TL seviyesinde olduğu tespit edildi.

BÜROKRATLAR VE MUHTARLAR DA GÖZALTINDA

Haksız ekonomik menfaat sağlayan ve kamuyu zarara uğratan yapıya yönelik Antalya merkezli Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de toplam 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinin de odak noktası olduğu baskınlarda toplam 27 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken isimler yer alıyor:

  • Milli Emlak personelleri
  • Tapu Müdürü
  • Mevcut ve eski mahalle muhtarları
  • Sisteme aracılık eden sivil vatandaşlar

BAKAN GÜRLEK: KİŞİSEL MENFAATE GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Operasyona ilişkin kamuoyunu bilgilendiren Adalet Bakanı Akın Gürlek, elde edilen ekonomik değerin nihai olarak kimlere ulaştığının ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirtti. Bakan Gürlek, kararlılık mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

"Devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, Hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir. Kamu malını kişisel menfaat alanına çevirenlere geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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