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Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı

Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı Haber Videosunu İzle
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
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Merkez Bankası ve piyasa devlerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerini güncellemesiyle milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin Ocak 2027 zam oranları netleşti. Hazırlanan 4 farklı senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri %8,70 ile %10,80; memur ve memur emeklileri ise %6,67 ile %8,73 arasında zam alacak. Maaş zamlarının netleşmesiyle en düşük memur maaşının 76 bin TL'yi, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin TL'yi aşması bekleniyor.

  • Ocak 2027 zam döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yıl sonu enflasyon tahminlerine göre yüzde 8,70 ile 10,80 arasında zam alacak.
  • Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı, toplu sözleşme zammına eklenen enflasyon farkıyla yüzde 6,67 ile 8,73 arasında hesaplanıyor.
  • Merkez Bankası'nın yüzde 28 yıl sonu tahmininde en düşük memur maaşı 74 bin 908 TL, en düşük SSK ve Bağ-Kur taban aylığı ise 25 bin 601 TL olacak.

Ocak 2027 zam dönemi yaklaşırken Merkez Bankası ve piyasa devlerinin yıl sonu enflasyon beklentilerini güncellemesiyle emekli ve memur maaş zamlarına ilişkin hesaplar netleşti. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini doğrudan etkileyecek 4 farklı zam senaryosuna göre maaş artışları kuruşu kuruşuna ortaya çıktı.

2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü Ocak 2027 zammına çevrildi. Yasaya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026’nın ikinci 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 7’yi aşan enflasyon farkı yansıtılacak. Piyasadaki beklentilere göre SSK ve Bağ-Kur zamları yüzde 8,70 ile yüzde 10,80; memur zamları ise yüzde 6,67 ile yüzde 8,73 arasında şekilleniyor.

4 FARKLI ENFLASYON SENARYOSU VE YENİ MAAŞLAR

1. Senaryo (Merkez Bankası %28 Yıl Sonu Tahmini):

  • 6 aylık enflasyon %8,70 olarak gerçekleşiyor.
  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri %8,70 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı %1,59 enflasyon farkıyla %6,67'ye ulaşıyor.
  • En düşük memur maaşı 70 bin 224 TL’den 74 bin 908 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 527 TL’den 33 bin 630 TL’ye, SSK ve Bağ-Kur taban aylığı ise 25 bin 601 TL’ye yükseliyor.

2. Senaryo (Piyasa Katılımcıları Anketi %29,43 Tahmini):

  • Yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi durumunda 6 aylık enflasyon %9,91 oluyor.
  • Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı %9,91 olarak hesaplanıyor.

3. Senaryo (AA Finans Anketi %29,55 Tahmini):

  • 6 aylık enflasyon %10,01 seviyesine çıkıyor.
  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri %10,01 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin zam oranı %2,81 enflasyon farkıyla %7,95'e ulaşıyor.
  • En düşük memur maaşı 75 bin 807 TL, en düşük memur emeklisi maaşı 34 bin 33 TL, SSK ve Bağ-Kur taban aylığı ise 25 bin 910 TL seviyesine geliyor.

4. Senaryo (Finansal Kurumlar Birliği %30,47 Tahmini):

  • Masadaki en yüksek zam oranına işaret eden senaryoda 6 aylık enflasyon %10,80’e tırmanıyor.
  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri %10,80 zam hakkı kazanırken, memurlar %3,55 enflasyon farkıyla toplam %8,73 zam alıyor.
  • En düşük memur maaşı 76 bin 355 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 279 TL’ye, SSK ve Bağ-Kur taban aylığı ise 26 bin 96 TL’ye çıkıyor.
Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

şimdiden başladınız memurun cebine, emeklinin eline millet te her ay zam alıyorlar sanacak. Ben şimdiden söyleyeyim üçte birini ancak alır emekli

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Haber YorumlarıHasan Yilmaz:

Bu sene kimseye zam vermeyin, devlet dahil kimse de hiç bir şeye değerleme dahil zam yapmasın. Enflasyon tetiklenmez böylece herkes rahatlar. Ev sahibi ve dükkan sahipleri hariç.

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Haber YorumlarıAbdurrahim KOÇ:

şimdiden piyasa oluşturmaya çalışmayın. memurun emeklilinni alacağı oranlar zati düşük. niyetiniz nedir ki şimdiden bu rakamlar için haber yapıyorsunuz

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