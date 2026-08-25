Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı

Ocak 2027 zam dönemi yaklaşırken Merkez Bankası ve piyasa devlerinin yıl sonu enflasyon beklentilerini güncellemesiyle emekli ve memur maaş zamlarına ilişkin hesaplar netleşti. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini doğrudan etkileyecek 4 farklı zam senaryosuna göre maaş artışları kuruşu kuruşuna ortaya çıktı.

2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü Ocak 2027 zammına çevrildi. Yasaya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026’nın ikinci 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 7’yi aşan enflasyon farkı yansıtılacak. Piyasadaki beklentilere göre SSK ve Bağ-Kur zamları yüzde 8,70 ile yüzde 10,80; memur zamları ise yüzde 6,67 ile yüzde 8,73 arasında şekilleniyor.

4 FARKLI ENFLASYON SENARYOSU VE YENİ MAAŞLAR

1. Senaryo (Merkez Bankası %28 Yıl Sonu Tahmini):

6 aylık enflasyon %8,70 olarak gerçekleşiyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri %8,70 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı %1,59 enflasyon farkıyla %6,67'ye ulaşıyor.

En düşük memur maaşı 70 bin 224 TL’den 74 bin 908 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 527 TL’den 33 bin 630 TL’ye, SSK ve Bağ-Kur taban aylığı ise 25 bin 601 TL’ye yükseliyor.

2. Senaryo (Piyasa Katılımcıları Anketi %29,43 Tahmini):

Yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi durumunda 6 aylık enflasyon %9,91 oluyor.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı %9,91 olarak hesaplanıyor.

3. Senaryo (AA Finans Anketi %29,55 Tahmini):

6 aylık enflasyon %10,01 seviyesine çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri %10,01 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin zam oranı %2,81 enflasyon farkıyla %7,95'e ulaşıyor.

En düşük memur maaşı 75 bin 807 TL, en düşük memur emeklisi maaşı 34 bin 33 TL, SSK ve Bağ-Kur taban aylığı ise 25 bin 910 TL seviyesine geliyor.

4. Senaryo (Finansal Kurumlar Birliği %30,47 Tahmini):

Masadaki en yüksek zam oranına işaret eden senaryoda 6 aylık enflasyon %10,80’e tırmanıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri %10,80 zam hakkı kazanırken, memurlar %3,55 enflasyon farkıyla toplam %8,73 zam alıyor.

En düşük memur maaşı 76 bin 355 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 279 TL’ye, SSK ve Bağ-Kur taban aylığı ise 26 bin 96 TL’ye çıkıyor.

Kaynak: Haberler.com