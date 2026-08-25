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İsmail Kartal Lyon'u yıkacak 11'i belirledi

İsmail Kartal Lyon'u yıkacak 11'i belirledi Haber Videosunu İzle
İsmail Kartal Lyon'u yıkacak 11'i belirledi
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Lyon rövanşı öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun sakatlıkları sonrası orta sahada üçlü planlayan Kartal'ın hücumdaki gol silahı ise Vedat Muriqi olacak.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Lyon'a karşı Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun sakatlıkları nedeniyle bu oyuncularsız sahaya çıkacak.
  • İsmail Kartal'ın Lyon maçındaki muhtemel ilk 11'i Ederson; Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown; Kante, İsmail Yüksek, Guendouzi; Nene, Greenwood; Vedat Muriqi şeklinde.
  • Kalede Mert Günok'un yokluğunda Ederson, ileri uçta ise Vedat Muriqi forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de gözler UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynanacak kritik rövanşa çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal, sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun yokluğunda ilk 11 planını büyük ölçüde şekillendirdi.

EDERSON KALEDE

İsmail Kartal'ın, Mert Günok'un yokluğunda Konyaspor karşısında kaleyi koruyan Ederson'a Lyon deplasmanında da görev vermesi bekleniyor.

Savunma hattında ise değişiklik düşünülmüyor. Kartal'ın Semedo, Skriniar, Ake ve Archie Brown dörtlüsüyle mücadeleye başlamayı planladığı belirtildi.

ORTA SAHADA ÜÇLÜ PLAN

Marco Asensio'nun sakatlığı sonrası orta sahayı daha dirençli hale getirmek isteyen İsmail Kartal'ın Kante, İsmail Yüksek ve Guendouzi'yi birlikte sahaya sürmesi bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda sol kanatta Nene, sağ kanatta ise Greenwood'un görev yapacağı ifade edildi.

GOL SİLAHI VEDAT MURIQI

İleri uçta ise Vedat Muriqi'nin forma giymesi bekleniyor. Böylece İsmail Kartal'ın Lyon karşısındaki muhtemel 11'i Ederson; Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown; Kante, İsmail Yüksek, Guendouzi; Nene, Greenwood; Vedat Muriqi şeklinde olacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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