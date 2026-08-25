Haberler

11 bin yıllık benzersiz heykel Keşfedildi

11 bin yıllık benzersiz heykel Keşfedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'daki Karahantepe'de daha önce benzerine rastlanmayan 11 bin yıllık heykelin gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

(ANKARA) - Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'daki Karahantepe'de daha önce benzerine rastlanmayan 11 bin yıllık heykelin gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

Bakan Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karahantepe'de 11 bin yıllık benzersiz bir heykeli gün yüzüne çıkarttıklarını" ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz 2026 yılı kazılarında, daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulduk.

Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerden günümüze ulaşan 70 santimetre yüksekliğindeki heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. Bu özel eser 3 metre çapında, zemini yassı taşlarla kaplanmış bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde bulundu.

İnsanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında

Elektronik para şirketine el konuldu! Devasa mal varlığı devlete geçti
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları

Görüntüler ortaya çıktı! Lüks villada yakalandığı yere bakın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Rıdvan Abi' tutuklandı, yapılan yorumlar bomba

'Rıdvan Abi' tutuklandı, yapılan yorumlar bomba
Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu

Netanyahu canlı yayında devlet sırrını ağzından kaçırdı
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın
Kemikleri barajdan çıkmıştı! Zonguldak’ta 16 yıllık cinayet aydınlatıldı

Kemikleri barajdan çıkmıştı! Kirpi Ahmet cinayeti çözüldü
Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün

Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün
Köy muhtarı tarlada ölü bulundu!

Köyü karıştıran ölüm! Akşam eve gitmedi, sabah tarlada bulundu
Siyasetin dengelerini değiştirecek anket! İkinci sıradaki parti değişti

Seçim anketinde büyük sürpriz!! İkinci sıradaki parti değişti