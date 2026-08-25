Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü

Son dönemin öne çıkan müzik gruplarından Manifest’in üyelerinden Lidya Pınar, dijital mecralarda paylaşılan filtresiz görüntüleriyle dijital dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan kareler, takipçileri ve müzikseverleri adeta iki farklı kampla karşı karşıya getirdi.

ÖVGÜ DE YAĞDI ELEŞTİRİ DE

Lidya Pınar’ın doğal halini savunan ve takdir eden bir kesim kullanıcı, ünlü şarkıcıya destek vererek "Çiçek gibi kız", "Filtresiz hali çok daha güzel ve samimi" şeklinde övgü dolu yorumlarda bulundu.

Buna karşılık Pınar’ı sert sözlerle hedef alan diğer bir kesim ise "Bunların hem sesleri hem kendileri güzel değil" ifadeleriyle ünlü ismi ve grubun performansını eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte o fotoğraf karesi;

Kaynak: Haberler.com