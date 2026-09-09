Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü için kapsamlı eylem planı hazırlanıyor

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Muğla'nın dünyaca ünlü Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde gerçekleştirdiği saha incelemelerinin ardından, bölgenin doğal, tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik kapsamlı bir eylem planı hazırlayacaklarını açıkladı.

Ağırbaş, yol haritasının tüm paydaşların katılımıyla şekillendirileceğini belirtti. Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın ortaya koyduğu; doğal kaynakların korunmasını, israfın önlenmesini ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılmasını esas alan Sıfır Atık vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, Türkiye'nin eşsiz doğal ve kültürel miraslarının korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Muğla'da Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde saha incelemelerinde bulundu. Bölgenin doğal yapısı, ekosistemi, tarihi ve kültürel değerlerine ilişkin incelemeler gerçekleştiren Ağırbaş, Dalyan ve Köyceğiz'in sahip olduğu eşsiz mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını ifade etti.

"Korunması gereken çok kıymetli bir coğrafya"

Dalyan ve Köyceğiz'in yalnızca Türkiye açısından değil, sahip olduğu doğal ve kültürel değerler bakımından dünya için de önemli bir miras olduğunu belirten Ağırbaş, saha incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bugün Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde kapsamlı incelemeler gerçekleştirdik. Burası doğası, tarihi, kültürel mirası ve eşsiz ekosistemiyle korunması gereken çok kıymetli bir coğrafya. Önceliğimiz, bu değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak. Aynı zamanda bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerinin dünyaya daha güçlü şekilde tanıtılması için yeni projeler geliştireceğiz"

Bölge için kapsamlı eylem planı hazırlanacak

Bölgenin geleceğine ilişkin kapsamlı bir eylem planı hazırlığı içerisinde olduklarını açıklayan Ağırbaş, çalışmanın bilim insanları, uzmanlar, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve bölgedeki tüm paydaşların katkılarıyla yürütüleceğini bildirdi. Ağırbaş, hazırlık sürecinin önemli bir ayağını geniş katılımlı bir çalıştayın oluşturacağını belirterek şöyle konuştu: "Yakın zamanda Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü için hazırlayacağımız eylem planının en önemli adımlarından birini atacağız. Bölgenin geleceğini bütün boyutlarıyla ele alacağımız, bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı çalıştaylardan birini düzenlemeyi hedefliyoruz. Bilim insanlarını, uzmanları, kamu kurumlarını, yerel yönetimleri ve bölgenin tüm paydaşlarını aynı masa etrafında buluşturacağız"

"Koruma ve kalkınmayı birlikte ele almalıyız"

İklim değişikliğinin doğal alanlar üzerindeki baskısının giderek arttığına dikkat çeken Ağırbaş, hazırlanacak yol haritasında ekosistemlerin korunması, sıfır atık yaklaşımı, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması, tarihi mirasın yaşatılması ve sürdürülebilir turizm gibi başlıkların bütüncül bir yaklaşımla ele alınacağını ifade etti. COP31 sürecinin yerel ölçekte geliştirilen çevre ve iklim çalışmalarının uluslararası platformlara taşınması açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Ağırbaş, şöyle devam etti: "Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nü yalnızca bugünün ihtiyaçları üzerinden değil, gelecek nesillerin bize emaneti olarak değerlendirmeliyiz. Doğal güzelliklerini korurken bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini de dünyaya anlatacağız. Yerelden küresele uzanan, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir model ortaya koymak istiyoruz"

Bakan Kurum ve Bakan Yumaklı'ya teşekkür

Ağırbaş, bölgenin korunmasına yönelik çalışmaların güçlü kurumlar arası iş birliğiyle yürütülmesinin önemine de işaret ederek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti. Ağırbaş, "Bu süreçte çevrenin, doğal varlıklarımızın ve su kaynaklarımızın korunmasına yönelik ortaya koydukları irade ve destekleri dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya teşekkür ediyorum. Bakanlıklarımızın ilgili kurumları, yerel yönetimlerimiz, bilim dünyamız ve tüm paydaşlarımızla güçlü bir iş birliği içerisinde hareket edeceğiz. Dalyan ve Köyceğiz için ortak akılla hazırlanmış, somut hedefleri ve uygulama adımları olan bir yol haritası ortaya koymayı amaçlıyoruz" dedi.

Ağırbaş, bölgenin sahip olduğu doğal ve kültürel mirasın korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Bu eşsiz mirası korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nü koruyarak, değerlerini dünyaya anlatarak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktararak geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı