Cennetin Çocukları dizisi nerede çekiliyor, Arafköy nerede?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Cennetin Çocukları" dizisi, çekimlerinin büyük bir kısmını Ege Bölgesi'nde, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştiriyor. Ayvalık'ın tarihi dokusu, taş evleri, zeytin ağaçları ve dar sokakları, dizinin kendine has atmosferine organik bir fon oluşturuyor. Böylece hem görsel zenginlik sağlanıyor hem de hikâyeye doğal bir sıcaklık ekleniyor.

Set ekibi, Ayvalık'ın merkezi noktalarıyla birlikte ilçeye bağlı köy ve beldelerde de çalışmalar yürütüyor. Bu sayede karakterler, doğallığı bozulmamış mekânlarda hayat buluyor; betonlaşmış alanlardan uzak kalınarak izleyiciye Anadolu'nun samimiyeti sunuluyor.

"ARAFKÖY" KURGUSAL AMA GÖRÜNTÜLER GERÇEKTEN AYVALIK'TAN

Dizide sıklıkla adı geçen "Arafköy", gerçekte var olmayan, kurgu bir köy olarak tasarlanmış. Ancak bu kurgusal köyün yüzü, Ayvalık'ın çeşitli köy ve beldelerinden derlenmiş görüntülerden oluşuyor. Özellikle Küçükköy, Mutluköy gibi Ayvalık'a bağlı köylerde çekilen dış sahneler, Arafköy'ün mimarisini ve manzarasını oluşturmaya katkı sağlıyor.

Senaryo gereği Arafköy'ün sıcak, otantik, taş evlerle çevrili ve denize yakın olması istenmiş; bu atmosferi yakalamak için çekimler Ege kıyısında zengin doğaya sahip yerlerde yapılmış.

MEKAN SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLDİ?

• Doğallık: Dizi atmosferini destekleyecek şekilde, bozulmamış doğal dokular tercih edilmiş. Beton yapıların az olduğu, taş evlerin, dar sokakların bol olduğu yerler çekim alanı seçilmiş.

• Görsel Zenginlik: Zeytinlikler, deniz manzarası ve tarihsel dokular, dizinin her karesine şiirsel bir hava katmış.

• Ulaşılabilirlik: Ayvalık merkezi ile köyler arasındaki ulaşım kolaylığı, set lojistiği açısından avantaj sağlıyor.

• Yerel İşbirliği: Bölgede yaşayan halk ve yerel yönetimlerle yapılan koordinasyon, dış mekan çekimlerinin daha akıcı geçmesini desteklemiş.

DİZİNİN KONU BAĞLAMINDA OLUŞAN MEKÂN UYUMU

"Cennetin Çocukları" dizisinde, sokaklarda büyümüş bir mafya üyesi olan İskender'in hikâyesi ekrana geliyor. Onun hayatının Arafköy'e geçişi, "beton şehirden doğaya dönme" yönelimiyle metaforik anlam kazanıyor. Bu dönüşüm, mekân seçimiyle güçlü biçimde desteklenmiş durumda.

Kentin betonlaşmış yüzüyle olabildiğince bağ kurmayan İskender, Arafköy'deki sıcak aile ortamıyla karşılaştığında izleyici de doğal dokularla buluşuyor. Bu bağlamda, Ayvalık'ın doğası ve köy alanları, hikâyenin içindeki dramatik değişimi görsel olarak yansıtan en önemli araçlardan biri olmuş.

GÖZ KAMAŞTIRAN GÖRÜNTÜLER VE EKO TURİZME KATKI

Dizi çekimleriyle birlikte Ayvalık'ın doğal güzellikleri daha fazla görünür hâle geliyor. Taş evler, dar Arnavut kaldırımlı sokaklar, zeytinlik yamaçlar gibi unsurlar hem ekrana değer katıyor hem de bölgenin turistik imajını güçlendiriyor. Yerel turizme ve kültürel kimliğe katkı açısından da bu tür yapımlar, bölge tanıtımında önemli rol oynayabiliyor.