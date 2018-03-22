Cengiz Abazoğlu ''Güzeller Renklerle Dans Etti''

Defilede yer alan extreme sporcularının show performansı ile şehir hayatının hızını vurgulayarak renklerle pozitif ve dinamik enerjiyi tasarımlara yansıttık' 'dedi.

adL+ CENGİZ ABAZOĞLU 2018 İLKBAHAR-YAZ STİLİ ''COLOR FEST'' ETKİSİ BAŞLADI...

Uğurhan Akdeniz Set&Show direktörlüğünde, Avrupa şampiyonu extreme sporcularının show performansı ile başlayan adL+ CENGİZ ABAZOĞLU defilesinde, renklerin dansı izleyenleri etkisi altında bıraktı.

Ünlü modacı Cengiz Abazoğlu ''İlham aldığımız renklerin, ruh haline etkisini ve insanların yaşam stillerine nasıl yansıdığını biliyoruz. Bizde bu sezon çok renkli ve farklı birçok kadın hayal ettik. Kadın yaşamını güzelleştirmek ve kolaylaştırmak asıl amacımız olunca ''Color Fest'' kendini önce kağıt üzerinde sonrada kumaşlar da gösterdi. Doğanın tüm güzel renklerini, dinamizmi şehir hayatına yorumladım'' dedi.

adL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı ve Tasarım Direktörü Zehra Işık ''Her sezon farklı heyecanlar yaşadığımız çalışma süresince, renklerin enerjisi bizi yine çok güzel yerlere getirdi. Cengiz Abazoğlu'nun tasarımlarıyla renklerın dansı, kadının farklı ifadelerini ortaya çıkardı. ''Color Fest'' pozitif enerjisiyle birçok ruh hallerinde kadınlara sesleniyor.'' dedi.