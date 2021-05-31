Son dakika! Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığında
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Son dakika! Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmek üzere bakanlığa geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmek üzere bakanlığa geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşecek. Bakan Çavuşoğlu beraberindeki heyetle birlikte görüşmenin yapılacağı Dışişleri Bakanlığına geldi.

Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Dendias ile yapacağı görüşmede, ikili ilişkiler, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki gelişmeler ile Yunanistan'ın Türk azınlığa yönelik tutumunu değerlendirmesi bekleniyor.

(Alexandros Gasteratos/İHA)

Son dakika! Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığında
Son dakika! Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığında
Son dakika! Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığında
Son dakika! Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Daha önce kameralar önünde tartıştığı Yunan mevkidaşından Bakan Çavuşoğlu'na sıcak karşılama
Daha önce kameralar önünde tartıştığı Yunan mevkidaşından Bakan Çavuşoğlu'na sıcak karşılama

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