Çatalca deprem risk haritası! Çatalca depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

Çatalca deprem riski haritası! İstanbul'un batısında yer alan Çatalca, geniş yüzölçümü ve kırsal yapısıyla dikkat çekiyor. Ancak Marmara Denizi'ne olan yakınlığı ve aktif fay hatlarına olan mesafesi nedeniyle olası büyük İstanbul depreminde nasıl etkileneceği merak konusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin iş birliğiyle hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Projesi" kapsamında 2019 yılında yayımlanan kitapçık, Çatalca'nın deprem senaryoları karşısındaki zafiyet ve avantajlarını bilimsel verilerle değerlendiriyor.

ÇATALCA DEPREM RİSK HARİTASI

Çatalca'da toplam 15.000 bina bulunuyor. Bunların %60'ı 2000 yılı sonrası inşa edilmişken, %35'i 1980-2000 arası ve %5'i 1980 öncesi yapılmış. Binaların %80'i 1-4 katlı, %15'i 5-8 katlı, %5'i ise 9-19 katlı. Yapı türü açısından %90'ı betonarme olan bu binaların, olası bir depremde nasıl etkileneceği detaylı biçimde analiz edilmiş.

Senaryo depremi olan Mw=7.5 büyüklüğündeki depremde:

Binaların %50'sinin hiç hasar görmeyeceği,

%30'unun hafif,

%15'inin orta,

%4'ünün ağır,

%1'inin ise çok ağır hasar göreceği tahmin ediliyor.

Bu verilere göre yaklaşık 3.000 bina orta ve üstü seviyede hasar alacak, yani potansiyel yıkım tehlikesi taşıyor.

Çatalca İlçesi Vs30 Dağılımı

ÇATALCA DEPREM BÖLGESİ Mİ, DEPREME DAYANIKLI MI?

Çatalca, İstanbul genelinde deprem riski "düşük seviyede" kabul edilen ilçeler arasında yer alıyor.

Tahminler, ilçenin özellikle kuzey kesimlerinin daha fazla etkileneceğini ortaya koyuyor. Yine de yapı stoğunun büyük kısmının 2000 sonrası yapılmış olması, bazı ilçelere kıyasla göreceli bir avantaj sağlıyor.

ÇATALCA'DA DEPREM RİSKLİ MAHALLELER, DEPREME DAYANAKLI YERLER

Deprem riski açısından öne çıkan mahalleler:

Kaleiçi

Subaşı

Yalıköy

Ferhatpaşa

İnceğiz

Daha güvenli mahalleler arasında ise Ormanlı, Kabakça, Çiftlikköy ve Bahşayiş gösterilebilir; bu bölgelerde hem bina hasarı hem de can kaybı tahminleri daha düşüktür.

ÇATALCA DEPREM ZEMİN HARİTASI

Zemin koşulları, bir bölgedeki deprem etkisinin şiddetini doğrudan etkileyen önemli faktörlerden biridir. Çatalca ilçesi için hazırlanan zemin profilleri, ortalama kesme dalgası hızı (Vs30) parametresine göre analiz edilmiştir.

Zemin yapısı bazı bölgelerde düşük Vs30 değerleri göstermektedir. Bu, o alanların zayıf zemin sınıfında yer aldığını ve depremin bu bölgelerde daha büyük ivmelerle hissedileceğini ifade eder. Özellikle Kaleiçi ve Subaşı mahalleleri bu kapsamda en yüksek riskli zeminlere sahip alanlar arasında yer alır.