Büyükşen cinayeti son dakika gelişmeleri! Büyükşen cinayetine dair yeni detaylar

Büyükşen cinayeti son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Büyükşen cinayetine dair yeni detaylar aktarılmaya devam ediyor. Cinayetin üzerinden 3 yıl geçmesinin ardından ilk tutuklamalar 2021 yılında gerçekleşmişti. Ancak cinayete dair detaylar gelmeye devam ediyor. Peki, Büyükşen cinayeti nedir? Büyükşen cinayeti ne zaman işlendi? Büyükşen cinayeti çözüldü mü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Büyükşen çiftinin cinayeti ile son dakika gelişmeleri devam ediyor. Konya'da öldürülen Metin-Necla Büyükşen cinayetleri sonunda aydınlatıldı. Dönemin jandarma komutanının ortaya attığı iddia üzerine harekete geçen emniyet güçleri soruşturmayı büyütmüş ve cinayet davasında 25 kişi gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklanırken Osman Büyükşen, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Anne ve babamın katilleri tespit edilmiş olup olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir." açıklamasının ardından Büyükşen cinayeti ile ilgili detaylar merak edilmektedir. Büyükşen cinayeti ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ NEDİR, NE ZAMAN İŞLENDİ?

Konya'da 3 yıl önce pompalı tüfek ile 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından öldürülmüştü. 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı. Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması üzerine programa katılan Büyükşen çifitinin doktor olan oğlu Osman Büyükşen'in geçtiğimiz günlerde gözyaşları içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyerek, "Anne ve babamın katillerini bulun" demişti. Bu gelişmeler yaşanırken o dönemin jandarma komutanının ifade vereceği açıklandı ve çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Büyükşen cinayeti 3 yıl sonra çözüldü. Büyükşen cinayetinde Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından vuruldukları ortaya çıktı. Konya'da 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen cinayetin uzun süredir çözülemeyen düğüm, çözüldü.

Konya'da 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çiftinin cinayeti ile ilgili araştırmalar sürerken oğulları Osman Büyükşen, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Anne ve babamın katilleri tespit edilmiş olup olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir." açıklamasıyla tekrar gündeme oturdu. Cinayetin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından işlendiği ortaya çıktı.

8 aylık teknik ve fiziki takip ile HTS incelemesinin ardından gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş ve Abdullah Başdemir, cinayeti azmettirdiklerini itiraf ederek sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş'a da Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen'in yardım ettiği saptandı.

Göz altındaki 25 kişiden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol kararı 20'si jandarmadaki ifadesinin ardından olmak üzere 21 şüpheli serbest bırakıldı. Olayla ilgili kiralık katil olduğu öne sürülen 2 kişi aranıyor. Böylece Büyükşen ailesi (Mehir) cinayetindeki düğüm 3 yılın sonunda çözülmüş oldu.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, ATV ekranlarından izleyicisine yeniden "Merhaba" dedi. Kırmızı-beyaza bürünen stüdyosunda büyük bir coşkuyla karşılanan Müge Anlı, Büyükşen cinayetiyle ilgili son gelişmeleri aktardı.

OSMAN BÜYÜKŞEN DE YAYINA ÇIKTI

Türkiye'nin gelişmelerini merakla beklediği Büyükşen cinayeti ile yayınına başlayan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, öldürülen çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'i konuk etti. Anne ve babasının fail ya da faillerini bulmak için en yakınlarını dahi karşısına alan Osman Büyükşen, "Cinayetin adres karışıklığı sebebiyle olduğu ve kardeşlerimde şu ana kadar cinayetle ilgili herhangi bir şeyin bulunmadığı söylediler" şeklinde konuştu.

BÜYÜKŞEN ÇİFTİ YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLDÜ

Büyükşen cinayetiyle ilgili detayları anlatan Anlı, çiftin 'yanlışlıkla' cinayete kurban gitmelerinde 'akla yatmayan' temel noktasının, katilin evleri karıştırması olduğunu ifade etti. Jandarmanın, Esra Taş'ın sevgilisi Hüseyin K.'dan ayrılmasına sebep olarak gördüğü ailesi hakkında araştırma yaptırdığını, öldürülen Büyükşen çiftinin evinin de ailenin evine yaklaşık 500 metre mesafede olduğunu belirlediğini hatırlatan Anlı, Taş'ın Çumra ilçesinde çiftçilik yapan ve soruşturmaya dahil edilen sevgilisi Abdullah Başdemir'in evleri karıştırmış olmasının, aklında soru işareti yarattığını ifade etti.

AZMETTİRİCİ: ESRA'DAN KURTULMAK İSTEDİM AMA PEŞİMİ BIRAKMADI

Gözaltına alınanlar arasında olayın azmettirici olduğu belirtilen Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ile birlikte 5 kişi tutuklandı. Olay hakkındaki gelişmeleri anlatan Anlı, tutuklu Başdemir'in ifadesini okudu. Azmettirici olan tutuklanan Abdullah Başdemir ise ifadesinde şunları anlattı: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

"Biz birlikte iken Hüseyin herhangi bir şekilde rahatsızlık vermedi. Hüseyin'i öldürmek istemem kadar mantığa aykırı bir durum olamaz. Uzaktan tarife göre adam öldürmek talimatı vermekte mantığa uygun değil. Esra sorunlu bir kişiydi. Çevresindeki insanlar da uyuşturucu kullanan kişilerden oluştuğu için onların bana zarar verebileceği düşüncesiyle Esra'dan kurtulmaya çalıştım. Ancak Esra peşimi bırakmadı. Sokağa düşerim diyerek beni vicdani olarak zor duruma soktu. Bunun üzerine bende kendisi ile ilgilendim. Esra'nın bu işle alakası olup olmadığını bilmiyorum. Alakası olup, kendisini kurtarmak için bana iftira atmış olabilir."

HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ

"Benim bu olayla ilgim bulunmamaktadır. Olay mantığa uymuyor. Kıskançlık nedeniyle Esra'nın eski sevgilisi Hüseyin'i öldürtmeye çalıştığım mantığa aykırıdır. Ben Hüseyin ile gittiğimiz kafeden tanışıyorum. Esra ile ayrıldıktan sonra Hüseyin ile saniyede karşılaştık. Tokalaşıp birlikte sohbet ettik. Hüseyin'e karşı herhangi bir husumetim olamaz. Esra Hüseyin'den ayrıldıktan sonra benimle olmaya başladı." Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

CİNAYET İÇİN 100 BİN TL VERİLDİ Mİ?

Son yıllarda yanında Afgan ve Türk çobanlar çalıştırmaya başladığını da belirten Başdemir, bunların kısa süreli olarak yanında çalıştığını, yüksek ücretli bir teklif gelmesi durumunda oraya gittiklerini söyledi. Abdullah Başdemir, cinayet için kendisine 100 bin Türk lirası teklif edildiğini söyleyen Alpaslan olarak bilinen Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek'in yanında iki farklı dönem çalıştığını başka yerden yüksek ücretli bir teklif gelince onun da işi bırakıp gittiğini söyledi.

"YABANCI ÇOBANLARA KENDİ ADIMA HAT ÇIKARIYORDUM"

Çobanlara kendi adlarına çıkardıkları hatları kullanmaları için verdiklerini de ifade eden Başdemir, bazen kendi adına bazen eşinin dostunun adına hat çıkarttığını aynı şekilde Esra adına da hatlar çıkartıp kullanmaları için Afganlılara verdiğini, Çoban sayısı azalınca hat ihtiyacı da azaldığını ve bu nedenle hatları kapattığını da sözlerine ekledi.

Metin-Necla Büyükşen

BÜYÜKŞEN AİLESİNİN CİNAYETİNDE NE OLMUŞTU?

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 3 Eylül 2018 günü meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi Metin ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından vurularak öldürüldü. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de susturucu takılan tüfeğin tutukluk yapması sonucu saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölmüş gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu.

ÇİFTİN OĞLU VE GELİNİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Mihr yüzünden ailesiyle sorun yaşayan çiftin oğlu Uğur Büyükşen ve eşi Betül Büyükşen gözaltına alınıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Geçtiğimiz yıl kasım ayında Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden açılan dosya da 1 ay önce sonuca ulaşıldı. Jandarma, İsmil Mahallesi halkının Büyükşen çiftinin, komşularını öldürmek isteyen kişiler tarafından yanlışlıkla öldürülmüş olabileceği hakkında iddiayı da değerlendirmeye aldı.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Jandarma, Esra Taş'ın sevgilisi Hüseyin K.'dan ayrılmasına sebep olarak gördüğü ailesi hakkında araştırma yaptırdığını, öldürülen Büyükşen çiftinin evinin de ailenin evine yaklaşık 500 metre mesafede olduğunu belirledi. Araştırma kapsamını genişleten jandarma, Taş'ın Çumra ilçesinde çiftçilik yapan yeni sevgilisi Abdullah Başdemir'i de soruşturmaya dahil etti. Çalışmalar sonucu, 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Yapılan incelemeler sonucunda Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından tutuklandı.

TUTUKLU MUSTAFA OKŞEN KALP KRİZİ GEÇİREREK ÖLDÜ

Büyükşen çifti cinayetinde 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda saat 16.00 sıralarında fenalaşan Mustafa Okşen, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Okşen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.