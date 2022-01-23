Bursa'da açılışa katılan Bülent Ersoy'dan, 'Anıtkabir' açıklaması

BURSA'da, bir güzellik merkezinin açılışına katılan Bülent Ersoy, Anıtkabir ziyareti sırasında kendisine şemsiye tutan subayın Hakkari'ye tayiniyle ilgili olarak açıklama yaptı.

HAKKARİ (DHA) - BURSA'da, bir güzellik merkezinin açılışına katılan Bülent Ersoy, Anıtkabir ziyareti sırasında kendisine şemsiye tutan subayın Hakkari'ye tayiniyle ilgili olarak açıklama yaptı. Açılışa katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın da Hakkari'ye tayin edileceği vurgusunu yapan Ersoy, mehter başını yanına çağırarak, "Sen yarın kovulacağını biliyor musun? Geldin, burada çaldın. Başını yedin, yarın Hakkari'desin. Gelmeyin, yanıma uğramayın" dedi.

Türk Sanat Müziğinin 'Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy, bir açılışa katılmak üzere Bursa'ya geldi. Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir güzellik merkezinin açılışına katılan Ersoy, açılış kurdelesini şarkıcı Altay'la birlikte kesti. Konserden çıkıp Bursa'ya geldiğini söyleyen Ersoy, "Konser çok güzeldi. Üzüm salkımlarının ağacın belini büktüğü gibi, tıklım tıklımdı. Her yerden insan seli vardı" dedi.

Kurdele keserek güzellik merkezinin açılışını yapan Bülent Ersoy, Bursa'dan ayrıldı.