BURDUR Salda Gölü'nde tüm faaliyetler durduruldu, soruşturma başlatıldı
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Mehmet Ali Kahraman, SALDA GÖLÜ, Burdur, Güncel

BURDUR Salda Gölü'nde tüm faaliyetler durduruldu, soruşturma başlatıldı

Salda Gölü'nde tüm faaliyetler durduruldu, soruşturma başlatıldıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde kum alındığı iddiaları üzerine göl kenarında açıklama yaptı.

14.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:14
BURDUR Salda Gölü'nde tüm faaliyetler durduruldu, soruşturma başlatıldı

Salda Gölü'nde tüm faaliyetler durduruldu, soruşturma başlatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde kum alındığı iddiaları üzerine göl kenarında açıklama yaptı. Göldeki Millet Bahçesi projesi ihalesini yürüten firmanın izinsiz bir işlem yaptığını söyleyen Kahraman, "Alanda inceleme yaparak tüm faaliyetleri durdurduk. Gerekli idari tahkikat ve soruşturmaları başlattık. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" dedi. Gölü 7/24 izleyecek bir sistem kuracaklarını da aktaran Kahraman, uzmanların yer aldığı bir Bilim Kurulu da oluşturacaklarını kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde geldi. Millet Bahçesi projesinin yürütüldüğü Salda Gölü'nün 'beyaz adalar' kısmından kum alındığı şeklinde sosyal medyada paylaşılan videolarla ilgili olarak göl kenarında gazetecilere açıklama yapan Mehmet Ali Kahraman, sosyal medyada Salda Gölü ile ilgili bazı görüntülerin paylaşılması üzerine bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla bölgeye geldiğini söyledi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Kahraman, "Alanda inceleme yaparak tüm faaliyetleri durdurduk. Gerekli idari tahkikat ve soruşturmaları başlattık. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bildiğiniz gibi bir yıldır Salda Gölü çevresinde bir düzenleme projesi yürütüyoruz. Salda Gölü'müz yıllık 1,5 milyon ziyaretçi alan, Türkiye'nin gözbebeği turizm destinasyonlarımızdan. Fakat gelişigüzel bir kullanım vardı. Araçlar gölün dibine kadar giriyordu. Ayrıca burada derme çatma konteynerler, çadırlar, barakalar, bungalovlar vardı. Bunların hepsini kaldırdık. Gölden 500- 600 metre mesafeye çektiğimiz bariyerlerle araçların buraya girişini engelledik. Çöplerin toplanması için konteynerler yerleştirildi, vidanjörler bakanlığımız tarafından verildi. Burada hem yerel kaynaklar, hem valilikle birlikte bu işi bir yıldır çok hassas bir şekilde yürütüyoruz. Burayı Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettik. Çevredeki madenlerle ilgili baskılar, aynı zamanda bir takım kamu projeleri de göle zararları düşünülerek durduruldu. Bu çerçevede bu kadar hassas bir süreç yürütürken yapmakta olduğumuz günübirlik kullanımları, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak günübirlik kullanımları oluşturacakken, hiçbir şekilde proje kapsamında olmamasına rağmen böyle bir izinsiz müdahaleyle karşılaştık. Sayın Bakanımızın direktifleri doğrultusunda gerekli yasal işlem başlatıldı ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu" dedi.

'PLAJDAN KUM ALINMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bundan sonraki süreçte de bizzat Bakan Murat Kurum'un talimatları kapsamında bölgeyi 7/24 izleyecek bir mekanizma kuracaklarını vurgulayan Genel Müdür Mehmet Ali Kahraman, "Bütün vatandaşlarımız şeffaf bir şekilde görebilecek. Buradaki sürecin her adımını şeffaf bir şekilde yürütmeye çalışacağız. Buradaki süreçte izinsiz bir müdahaleyle karşılaşıldı. Yapılan yer plajdan, kıyıdan 800- 900 metre geridedir. Buna rağmen bizim bunu tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu çerçevede biz de gerekli işlemleri başlattık ancak bazı iddialar çerçevesinde plajdan kum alındığı iddiası var. Bu söz konusu değildir. Burada otopark olarak kullanılan alandan bir miktar kum alınması söz konusu olmuştur tesviye maksatlı olarak. Burayı da düzeltip eski haline getiriyoruz" diye konuştu.

'BİLİM KURULU OLUŞTURACAĞIZ'

Bundan sonraki süreçte uzmanlardan oluşan Bilim Kurulu oluşturacaklarını aktaran Mehmet Ali Kahraman, bu kurul ile buradaki projeleri tekrar masaya yatıracaklarını ve çevre projelerinin tamamında bu kurulun destek vereceğini kaydetti. Mahalli Çevre Kurulu'nun aldığı sigara içilmesi, şampuan ve sabun kullanılması gibi hususların yasaklandığını hatırlatan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, şöyle dedi:

"Gölün kenarında çadır kurulması, piknik yapılması, yiyecek- içecek getirilmesi gibi hususlar yasaklandı. Şimdi biz burada hassas bir süreç yürütmeye çalışıyoruz. Yine ülkemizin önde gelen STK'ları ile biyoçeşitlilik çalışması yürütüyoruz. Biyoçeşitlilik çalışması ile beraber burada alacağımız kademeli tedbirler de ortaya çıkacak. Gerekirse göle, kumsala zarar veren bir kullanım varsa onların da önümüzdeki dönemde önünü kesecek bir takım adımlar atacağız ve bunun da her adımını kamuoyu ve basınla paylaşacağız."

'YÜKLENİCİ FİRMA İZİNSİZ BİR İŞ YAPIYOR'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bölgedeki yetkisiz müdahaleyi kimin yaptığının sorulması üzerine Kahraman, "Yüklenici firma proje kapsamında olmayan ve kendi projesinin kapsamının dışında olan bir iş yapıyor, özellikle buraya kesinlikle iş makinesi sokulmaması talimatı verilmesine rağmen izinsiz bir iş yapıyor" yanıtını verdi.

'KAMERA SİSTEMİ KURACAĞIZ'

Salda Gölü'ndeki 7/24 izleme uygulamasının nasıl olacağının sorulması üzerine de Kahraman, "Yeşilova Kaymakamlığı, Burdur Valiliği, Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliğiyle kamera sistemi kuracağız. Kameralar sistemiyle giriş çıkışları buradan alacağız ve aynı zamanda internet ortamında paylaşacağız. Herkes evinden de kendisi onları görebilecek" diye konuştu.

İHALENİN İPTALİ

İhalenin iptalinin söz konusu olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine ise Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, "Çevre Kanunu kapsamında bir cezai durum söz konusu. Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında suç duyurusu söz konusudur. İhmali olan personelle ilgili idari işlem yapacağız" yanıtını verdi.

TOKİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ), Salda Gölü'ne ilişkin sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşımlar yapılmaktadır. Paylaşımlarda yer alan görüntüler yüklenici firmanın şantiye alanı ve otopark bölümünde arazi düzenleme görüntüleri olup, koruma amaçlı oluşturulan yaklaşım mesafesinin dışında küçük bir alandır. Bu görüntüler kamuoyu gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) olarak bizleri de oldukça rahatsız etmiştir. Yüklenici firmaya makineli araçların inşaat alanına kesinlikle sokulmaması talimatı verilmesine rağmen bu konuda yeterli hassasiyet göstermemiştir. Yüklenici firmaya kusurlu davranışları nedeniyle gerekli maddi ve sözleşmesindeki diğer ceza hükümleri işletilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personellerle ilgili soruşturma başlatılmış olup, sorumlu olan personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Bu tür görüntülerin bir daha kesinlikle yaşanmayacağını, çalışmalarımızı çevre hassasiyetini ve kamuoyu duyarlılığını gözetecek şekilde yürüteceğimizi saygıyla bildiririz."

BURDUR Salda Gölü'nde tüm faaliyetler durduruldu, soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA

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