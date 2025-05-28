Siyasi ve bürokratik çevrelerde ismi sıkça gündeme gelen Buğra Gökçe, son dönemlerde kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Özellikle sosyal medyada ve haber platformlarında sıkça aratılan "Buğra Gökçe kimdir?", "Buğra Gökçe şu an nerede görev yapıyor?" ve " "Buğra Gökçe hangi siyasi partiden?" " "Buğra Gökçe neden tutuklandı?" gibi sorular dikkat çekiyor. Peki, Buğra Gökçe kimdir, nerede görev yapıyor? Buğra Gökçe hangi partiden, neden gündemde? İşte, Buğra Gökçe hakkında merak edilenler…

BUĞRA GÖKÇE KİMDİR?

Son dönemde adı sıklıkla gündeme gelen Buğra Gökçe, akademik kariyeri ve yerel yönetimlerdeki görevleriyle tanınan önemli bir isim. Aynı zamanda siyasi geçmişi ve son olarak yaşadığı hukuki süreçle kamuoyunun yakın takibine giren Gökçe, özellikle büyükşehir belediyelerinde üstlendiği sorumluluklarla dikkat çekiyor.

Buğra Gökçe kimdir

25 Mart 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Buğra Gökçe, 1995 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldu. 2000 yılında yine Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlayan Gökçe, Japonya Hükümeti bursuyla kent planlaması ve ulaşım alanında yurtdışında eğitim aldı. 2008 yılında ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamladı. 2005-2014 yılları arasında Gazi ve ODTÜ'de yarı zamanlı öğretim görevliliği yaptı.

Kamu görevine 1996 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde başlayan Buğra Gökçe, 2010-2014 arasında Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2014 yerel seçimlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Fen İşleri Daire Başkanlığı ve ardından Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerine atandı. 2017 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri oldu.

2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Gökçe, aynı zamanda 2023 yılı başında İETT Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. Temmuz 2023'te İETT'deki görevinden ayrıldı ve 1 Aralık 2023'te İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olabilmek için İBB'deki görevinden istifa etti. 2024 yerel seçimlerinin ardından İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığına atandı.

Buğra Gökçe nerede görev yapıyor

BUĞRA GÖKÇE HANGİ PARTİDEN?

Buğra Gökçe, 2023 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında siyasi faaliyetlerini sürdürmektedir. Yerel yönetimlerdeki tecrübesi ve şehircilik alanındaki uzmanlığıyla parti içinde önemli isimlerden biri olarak gösterilmektedir.

Buğra Gökçe hangi partiden

BUĞRA GÖKÇE NEDEN TUTUKLANDI?

21 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınan Buğra Gökçe, kamuoyuna yaptığı açıklamada ifadesini kendi isteğiyle verdiğini belirtti. Ancak 23 Mart 2025 tarihinde resmi olarak tutuklandı. Tutuklanma gerekçesine dair detaylar kamuoyuyla net olarak paylaşılmasa da, süreç basın ve siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı.