Börek tarifi: En güzel börek tarifleri! Nefis börek tarifleri

01.10.2019 12:03

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BAKLAVA YUFKASINDAN BÖREK TARİFİ

Baklava yufkasından börek tarifi, normal böreklerden daha çıtır ve lezzetli oluyor. Pastanelerde satılan çıtır çıtır böreği evinizde de hazırlamak istiyorsanız baklava yufkasından börek tarifi tam size göre. Baklava yufkasından börek nasıl yapılır sorusunun cevabını bilmiyorsanız size vereceğimiz tarifi mutlaka uygulamanızı tavsiye ediyoruz. İşte baklava yufkasından börek tarifi

İşte çıtır çıtır tadıyla damak tadınızı şenlendirecek olan baklava yufkasından börek tarifi…

Baklava yufkasından börek

Baklava yufkasından börek tarifi için malzemeler:

1 paket baklavalık yufka

80 gr. tereyağ

1 çay bardağı sıvıyağ veya zeytinyağı

1 su bardağı süt

Yarım şişe maden suyu

İç harcı için:

4 adet orta boy patates

250 gr. kıyma

3 adet orta boy soğan

1/2 su bardağı zeytinyağı

Karabiber

Kırmızı pul biber

Tuz

Baklava yufkasından börek nasıl yapılır?

1 adım: Patatesleri kabukları ile haşlayın. Çatal yardımıyla ezin.

2. adım: Kıymanın önce tavada suyunu çektirin. Suyu bittikten sonra2 kaşık yağ ile az kavurun. Üzerine küçük doğranmış soğanları ekleyip kavurmaya devam edin.

3. adım: Kalan yağı, doğranmış patatesleri ve baharatları ekleyin, karıştırıp ocaktan alın. Tereyağ, zeytinyağı, süt, soda ve yumurtayı çırpıp bir sos hazırlayın.

4. adım: Yufkaları 5'eradet gruplayın. Bir yufkayı açın üzerine sosu fırça ile az az sürün. 5 kat yufkaya aynı işlemi uygulayın. Uzun kenarına patatesli içten koyun.

5. adım: Kol böreği şeklinde fazla sıkmadan sarın (Her biri uzun böreği 4 parçaya kesince 32 adet kol böreği elde ediliyor).

6. adım: Yufkaların hepsi bitinceye kadar bu işlemi uygulayın. Yağlanmış fırın tepsisine kol böreklerini yerleştirin. Kalan sosu da üzerine dökün.

7. adım: Bıçak ile her parçayı 4'e veya 5'ekesin. Böreği fırınınıza göre 170-175 C"de pişirin. 10 dk. dinlendirdikten sonra sıcak halde servis yapın.

Not: Dilerseniz üzerine çörek otu da serpiştirebilirsiniz.

DİYET BOZMAYAN LEZZET: DİYET SİGARA BÖREĞİ

Lezzetli yemeklerin diyet tariflerini kullanarak ağzı tadınızdan bir şey kaybetmeden diyetinizi sürdürebilirsiniz. Sigara böreği bu seçenekler arasında lezzeti ile öne çıkan tariftir.

Kahvaltıların ve atıştırmalıkların vazgeçilmez lezzeti sigara böreğini de diyet tarifiyle yaparak hem sağlığınızı koruyabilir hem de afiyetle börek yiyebilirsiniz.

Gerekli malzemeler

4 adet yufka

Yarım demet maydanoz

Sıvıyağ

250 gram light peynir

1 adet yumurta

DİYET SİGARA BÖREĞ

Yapılışı

Diyet sigara böreği yapmak için öncelikle börekleri üçgen şekilde kesin.

Börek içi için light peyniri bir kaba alın, üzerine maydanozu ve yumurtayı ekleyip karıştırmaya devam edip

Üçgen kesilmiş yufkalara tatlı kaşığı ile iç harcı ekleyin. Rulo halinde sararak en son sivri ucu hafif ıslatıp rulo gövdesine yapıştırın.Diğer yufkaları da benzer şekilde hazırlayın.

Sigara böreğini fırında pişirmek için tepsinize börekleri dizin. Üzerini fırça ile yağlayın. Tepsiyi hazırlayınca fırının ızgara bölümüne sürün ve iki yönlü olarak pişmesini sağlayın. Afiyet olsun.

PRATİK FİNCAN BÖREĞİ TARİFİ

Kısa sürede hazırlayacağınız pratik fincan böreği tarifi, kahvaltı ve çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak.

Gerekli malzemeler

Hamuru için: 2 su bardağı un, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı ılık su

İç harcı için: 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı karabiber, 500 gram pazı, 1 adet soğan, yarım çay kaşığı tuz

Kızartma için: 3/4 su bardağı ayçiçek yağı

Hazırlanışı

Geniş bir kaba unu alın ve ortasını açın. Unun ortasına yumurtayı kırın, tuzu ekleyin ve suyu azar azar ilave ederek karıştırın.

Hamur yumuşak ele yapışmayacak kıvama gelene kadar karıştırın. Hamuru hazırladıktan sonra 4 eşit parçaya bölün. Üzerine nemli bir bez örterek yarım saat bekletin.

Fincan böreğinin iç harcı için pazıları yıkayıp sap kısımlarını ayırın ve ince ince doğrayın. Soğanı da küp küp olacak şekilde doğrayın.

Bir tavada tereyağını eritin. Soğanları pembeleşene kadar tavada kavurun. Sonra pazıları, karabiberi ve tuzu ilave edin. Malzemeler suyunu çekene kadar tavada pişirmeye devam edin.

Dinlenen hamurun her bir parçasını açabildiğiniz kadar ince olacak şekilde açın. 4 adet yufka elde edin. Hazırladığınız iç harcı yufkanın üzerine öbek öbek olacak şekilde yerleştirin. Bir yufka üzerinde 5-6 adet iç harcı öbeği olabilir. Sonra diğer yufkayı iç harcı olan yufkanın üzerine örtün. Ağzı geniş olan bir fincan ile öbeklerin olduğu kısımlara bastırarak börek parçalarını çıkarın. Böylece fincan böreği dilimleri elde edeceksiniz.

Börek öbeklerini çıkardıktan sonra geri kalan hamur parçalarını aynı şekilde devam ederek börek öbekleri oluşturabilirsiniz.

Börekleri hazırladıktan sonra tavada yağı kızdırın ve fincan böreği parçaları altın sarısı renk alana kadar kızartın. Afiyet olsun.

KAHVALTILIK ÇITIR BÖREK TARİFİ

Kahvaltı sofrası için çeşitlilik mi arıyorsunuz? Size lezzetli bir önerimiz var. İşte kahvaltılık çıtır börek tarifi.

Kahvaltı sofranızı lezzeti ve görüntüsü ile zenginleştirecek kahvaltılık börek tarifini, sadece kahvaltılarda değil çay saatlerinde de tercih edebilirsiniz.

Gerekli malzemeler: 3 adet yufka, 2 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı un, 1 su bardağı zeytinyağı

İç harcı için: Kekik, 200 gram sosis, karabiber, tuz, 2 sivri biber, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar, 2 domates, 2 yemek kaşığı dilimlenmiş siyah zeytin.

Üzeri için: Susam

KAHVALTILIK ÇITIR BÖREK

Hazırlanışı:

Un, sirke, zeytinyağı ve kabartma tozunu bir kasede çırpın.

Küçük küçük doğradığınız sosisleri bir kasede karıştırın. İnce dilimlenmiş biberleri, tuzu, küp küp doğranmış domatesleri, rendelenmiş kaşarı, dilimlenmiş siyah zeytini ve baharatları ekleyip karıştırın.

Mutfak tezgahı üstünde yufkayı açın. Açtığınız yufkanın üzerine daha önce hazırladığınız zeytinyağlı karışımdan sürün. Fırçayla tüm yufkaya yayın. Daha sonra hazırladığınız iç harcı yufkanın ortasına rulo yapabileceğiniz şekilde dökün. Bu işlemden sonra yufkanın yarısını karışımın üzerine kapatıp zeytinyağlı karışımı sürün ve rulo şeklinde yufkayı sarın. Ruloyu keskin bir bıçak kullanarak 10 cm aralıklarla kesin. Tüm malzeme bitene kadar kesme işlemini yapın.

Yağlı kağıt serili tepsiye börekleri yerleştirin. Boşluk bırakmadan serdiğiniz böreklerin üzerine kalan zeytinyağlı karışımı sürüp susam serpin. Daha önce 180 derecede ısıttığınız fırına tepsiyi sürün. Kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun.