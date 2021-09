Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı covid belirtisi midir?

Mutasyonlu koronavirüs vakalarının ülkemizde artış göstermesiyle ve hava durumlarında sıklıkla değişiklik olmasıyla birlikte birçok kişinin hayatını zorlaştıran boğaz ağrısı, internette de en çok araştırılan konu haline geldi. Haber imizde "Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısı covid belirtisi midir?" sorularının yanıtlarına ulaşabilirsiniz. Peki, ada Çayı boğaz ağrısına iyi gelir mi? Nane Çayı boğaz ağrısına iyi gelir mi? Ihlamur, zencefil, toz karabiber boğaz ağrısına iyi gelir mi? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BOĞAZ AĞRISI COVİD BELİRTİSİ MİDİR?

Boğaz ağrısı hissettiğiniz de ilk aklınıza gelen koronavirüs olabilir. Ancak bu mevsim geçişlerinde grip ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarının da görüldüğünün unutulmaması gerekiyor. Okulların açılması ile birlikte çocuğunda boğaz ağrısı belirtisi gören her ailenin ilk endişesi koronavirüs oluyor. Peki, bu iki faktörü birbirinden ayıran nedir? Boğaz ağrısı covid belirtisi midir? Her boğaz ağrısı covid belirtisi değildir.

Grip ve covid-19 birbirine çok benzeyen iki farklı hastalık. Grip, mevsimsel bir durumdur. Esas olarak soğuk havalarda ve beklenen aylarda beklenen sayılarla görülür. Genellikle üst solunum yolunda olduğu bilinir. Burun akıntısı ile başlar. Kuru öksürük olabilir, boğaz ağrısı, boğazda gıcıklanma olabilir, yüksek ateş olabilir, hastayı yatağa bile düşürebilir. Eklem ağrıları ve halsizlik de görülebilir. Covid başlangıcı da aynı grip gibi başlar. Ama covidin en önemli farkı çok kısa sürede akciğere iniyor olması. Bazı hastalarda zatürreye dahi neden olabilir. Covid hastalığında farklı olarak tat ve koku alma duyuları kaybolsa da grip ve covidi birbirinden ayırt edecek önemli bir klinik belirti yoktur. Sizin yapmanız gereken, bu belirtileri gösteriyorsanız en yakın hastaneye müracaat etmektir.

BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Boğaz ağrısı sık sık rastladığımız bir durumdur. Boğaz ağrısı, önce boğazda kaşıntıyla başlayabilir. Bu esnada hastalığın geçmesini önleyebilirsiniz. Çoğunlukla hafif şiddette seyreden boğaz ağrılarında herhangi bir tıbbi tedavi gerekli olmadan bol sıvı tüketimi ve yumuşak gıdalarla beslenme gibi birtakım önlemler alınarak birkaç gün içerisinde hastalık iyileştirilebilir.

Boğazı sıcak tutmak,boğaz ağrısına çok iyi gelen bir yöntem. Sıcak bitki çayları ve çorba içebilirsiniz. Tuzlu suyla gargara yaparak da biraz olsun boğazınızı rahatlatabilirsiniz. Bu esnada soğuk yiyecek ve içeceklerden kesinlikle kaçınmalısınız. Aksi takdirde hastalığınız daha çok ilerler. Kalın ve sıkı ve giyinmelisiniz ki üşütmemelisiniz. Hastalığın birkaç günden uzun sürmesi ve şiddetlenmesi durumunda, boğaz ağrısı ateş gibi sorunları da birlikte getirdiğinde mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurulmalı ve muayeneden geçilmelidir.

BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELEN BİTKİ ÇAYLARI

Ada Çayı boğaz ağrısına iyi gelir mi?

Adaçayı, doğal antibiyotik özellikli bir çaydır. Bu yüzden sıcak suda demlenip günlük 2 fincan kadar tüketilebilir. Hem bakteri çoğalmasını engelleyecek hem de öksürüğün hafiflemesine yardımcı olacaktır.

Nane Çayı boğaz ağrısına iyi gelir mi?

Nane çayında bulunan uçucu bileşenler boğazın yumuşamasına ve kuruluğun giderilmesine yardımcı olmaktadır. Yeşil çay, zencefil çayı gibi çaylarla birlikte demlendiğinde ise antioksidan kapasitesi artmaktadır. Fakat reflü problemi olan kişilerin dikkatli tüketmesinde ve günde 2 fincanı geçmemesinde fayda var.

Ihlamur boğaz ağrısına iyi gelir mi?

Ihlamur, boğazda oluşan tahrişlerin önüne geçer. ağrı kesici etkisi ile tahriş olan alanın iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Ancak ıhlamura ilave edilen şeker, çaydaki etkili bileşenlerle reaksiyona girebilmekte ve ıhlamurun etkisini azaltabilmektedir. Bu nedenle şeker yerine bal ilave edilebilir ve etkisini azaltmamak adına çayın sıcaklığı 40 derecenin altında olmalıdır. Günlük 2-3 fincan kadar tüketilebilmektedir.

Zencefil boğaz ağrısına iyi gelir mi?

Zencefil, bağışıklığı güçlendirmektedir. Antioksidan kapasitesi oldukça yüksek olup enfeksiyondan sorumlu bakterilerin vücuttan atılmasına yardımcı olumaktdır. Yeşil çay ile birlikte günde 1-2 fincan içerek antioksidan kapasitesi yükselebileceği gibi; 1 çay kaşığı toz zencefili, 1 tatlı kaşığı bal ile macun haline getirip de yiyebilirsiniz. Fakat kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız veya safra kesenizde taşınız varsa bu karışımlardan tüketmemelisiniz.

Toz Karabiber boğaz ağrısına iyi gelir mi?

Karabiberin öksürüğün giderilmesine yardımcı etkileri mevcut. 1 çay kaşığı toz karabiberi 1 yemek kaşığı bal ile birlikte karıştırıp macun olarak tüketebilirsiniz. Balgam akışını hızlandıracak ve öksürüğü dindirecektir. Fakat gastrit, reflü, ülser gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarınız varsa tüketim dozuna dikkat etmeniz gerekir.

