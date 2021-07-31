Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Tatilciler, yangını endişeyle izledi
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Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Tatilciler, yangını endişeyle izledi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Bodrum'da makilik alanda çıkan ve tersaneler ile otellerin olduğu bölgeye kadar ulaşan orman yangınlarına karşı müdahale devam ediyor. Vatandaşlar, kovalarla yangını söndürmek için çaba gösteriyor. Diğer yandan yangını endişe ile izleyen tatilciler de objektiflere yansıdı.

Türkiye'yi günlerden bu yana etkisi altına alan orman yangınları devam ediyor. Bu sefer Bodrum'da başlayan yangınlar nedeniyle panik yaşandı. İçmeler Mahallesi'nde tersaneler ve otellerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Polis ekipleri, 5 yıldızlı 3 oteli tahliye etti. Vatandaşlar, yangının tersane bölgesine ulaşmaması nedeniyle kova kova su ile müdahalesini sürdürüyor.

Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Kova kova su taşıdılar

RÜZGARIN DA ETKİSİYLE YAYILDI

Umurca Mahallesi'ndeki makilik alanda, 2 noktadan saat 12.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Polis lojmanlarına 100 metre uzaklıktaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, İçmeler mevkiline doğru ilerlemeye başladı. Ekipler, yangına 6 arazöz ve 5 itfaiye aracı ile müdahaleye başladı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bodrum'daki beton firmalarına ait beton mikserleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi. Dumanlar, başta Kumbahçe Plajı olmak üzere ilçenin birçok noktasından görülüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis de şüphelilere yönelik bölgede çalışma başlattı.

Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Kova kova su taşıdılar

5 YILDIZLI 3 OTEL TAHLİYE EDİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangında alevler, İçmeler Mahallesi'nde tersaneler ve otellerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Polis ekipleri, 5 yıldızlı 3 oteli tahliye etti. İtfaiye ekipleri ve orman arazözleri karadan, takviye olarak gönderilen 1 helikopter de havadan müdahale edip, alevlerin önünün kesti. Tersanede çalışanları da hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Kova kova su taşıdılar

TOPLAMDA 4 KİŞİ DUMANLARDAN ETKİLENDİ

Rüzgarın da yön değiştirmesiyle alevler Kızılağaç Mahallesi'ne doğru yöneldi. Geniş bir alanda etkili olan yangında, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle faklı bölgelerde alevlenmelerin yaşanması söndürme ekiplerine zor anlar yaşatıyor. Yoğun duman da çalışmaları zorlaştırıyor.

Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ve 2 beton mikseri şoförüne bölgede hazır bekletilen ambulansta ayakta müdahale edildi.

Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Kova kova su taşıdılar
Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Kova kova su taşıdılar
Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Kova kova su taşıdılar
Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Kova kova su taşıdılar
Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Kova kova su taşıdılar
Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Kova kova su taşıdılar
Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Tatilciler, yangını endişeyle izledi
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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