Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu
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Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Amerika, ünlü balerin ve eşinin adının karıştığı tecavüz ve alıkoyma iddiasını konuşuyor. Ünlü balerin Dusty Button'un kocasının bir öğrencilerine tecavüzde bulunduğu ve Button'un tecavüz sırasında kızı tuttuğu iddia edildi. İkili hakkındaki iddia, eski öğrencileri Sage Humphries'ın mahkemeye yaptığı şikayetin ardından ortaya çıktı. Humphries, ünlü dansçı ve kocasının kendisini alıkoyduğunu söyledi.

Ünlü bir balerin ve kocası hakkında taciz ve tecavüz iddiasıyla açılan dava, başta olayın yaşandığı ülke Amerika olmak üzere dünya basınında günün en çok konuşulan konularının başında geldi. İddialara göre Amerika'da geniş bir kitle tarafından tanınan balerin Dusty Button ve kocası, genç bir kadını alıkoymakla suçlanıyor. Hatta, daha da ileriye giden iddialarda kocasının genç kadına tecavüz ettiği sırada Button'un da kadını tuttuğu öne sürüldü.

Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden tuttuğu şikayetiyle dava açıldı

SİLAH DOLU ODADA ALIKONULDU

Dünya genç balerinin dans dünyasının ünlü çiftine yönelttiği suçlamalarla çalkalanıyor. Ünlü bir balerin ve eğitmen kocası, himayelerine aldıkları öğrencilerini, silah dolu bir odada önce alıkoymak ve cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor.

Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden tuttuğu şikayetiyle dava açıldı
Ünlü balerin ve eşi hakkındaki iddiaların sahibi Sage Humphries

HAKLARINDA DAVA AÇILDI

Sage Humphries ve bir diğer profesyonel dansçı olan Gina Menichino, 28 Temmuz'da Nevada'daki ABD Bölge Mahkemesi'ne, Mitchell Taylor Button'ı yıllar arayla iki kadını cinsel ve duygusal olarak taciz etmekle suçlayarak dava açtı.

Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden tuttuğu şikayetiyle dava açıldı

KOCASI TECAVÜZ EDERKEN KIZI TUTTU İDDİASI

Button, şu anda sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi olan Boston Ballet'in eski baş dansçısı Dusty Button'ın kocası. Suçlamalarda Dusty'nin Humphries'i birden fazla kez zorla alıkoyduğundan ve kocası ona tecavüz ederken onu tutuğundan bahsediliyor.

Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden tuttuğu şikayetiyle dava açıldı

HAKLARINDAKİ İDDİALARI REDDETTİLER

İddianamede Buttons'ın Sage Humphries'e zorla bazı kıyafetler giydirdiği, onu silahlarla dolu bir odada bir masaya bağladığı ve ve çığlık atıp ağlarken ona cinsel saldırıda bulunduğu yazıyor. Buttons, avukatları aracılığıyla davada ayrıntıları verilen iddiaları yalanlayarak, onları 'yanlış ve hileli' olarak nitelendirdi.

GENÇ DANSÇIYKEN YAŞANDI

Şimdi 23 yaşında olan Humphries, New York Times'a verdiği bir röportajda, şirketin çıraklık programı olan Boston Ballet II'de genç bir dansçıyken Buttons'ın üzerinde 'tam kontrole' sahip olduğunu söyledi.

2016 YILINDA TANIŞTILAR

Şikayette, o zamanlar Boston'a yeni gelen ve şehirde ailesi ya da arkadaşı olmayan Humphries'in, 2016 yılında dünyaca ünlü bir baş balerin olan Dusty Button ve dans eğitmeni kocasıyla tanıştığı belirtiliyor.

Buttons çiftinin, dansçıların sadakatini ve güvenini kazanmak için dans camiasındaki güç ve prestij konumlarını kötüye kullandıkları ileri sürülüyor.

Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden tuttuğu şikayetiyle dava açıldı
Taciz iddialarının odağındaki diğer kadın Gina Menichino.

BİR BAŞKA GENÇ KADIN DAHA

Çift, daha sonra bu ilişkileri, güç ve sahtekarlık yoluyla cinsel eylemlere zorlamak için kullanıyor. İddiaya göre mağdurlardan bir diğeri de Gina Menichino.

Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden tuttuğu şikayetiyle dava açıldı

13 YAŞINDAYKEN TACİZ İDDİASI

Dava, Mitchell Button'ın eski dans öğrencisi Gina Menichino'yu hedef alan on yıl önceki cinsel istismar iddialarını da detaylandırıyor. Şikayete göre, o zamanlar Taylor Moore adını taşıyan ve Florida, Tampa'daki bir stüdyoda dans eğitmeni olarak çalışan Button, Menichino'yu henüz 13 yaşındayken taciz etti.

Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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