BionTech-Pfizer aşısı olan sağlık çalışanları yan etkileri sıraladı: Koluma yumruk yemiş gibi oldum

BionTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüsü aşısını olan sağlık çalışanları yaşadıkları yan etkileri anlattı. Bir doktor, "Aşıdan sonra koluma yumruk yemişim gibi bir ağrı oldu" derken çoğunluğun ortak noktası ise süreç boyunca kas ağrısı çekmeleri oldu.

Geçtiğimiz hafta ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanarak kullanılmaya başlanan Pfizer - Biontech koronavirüs aşısıyla ilgili sağlık çalışanları geri bildirimler yapmaya başladı. Yan etkiler genel olarak bir notada birleşirken, büyük bir sorun yaşanmadı. Sağlıkçılar aşının kesinlikle yapılması gerektiğini bildirdi. İşte aşının yan etkileri ile ilgili gelen geri bildirimler...

"KOLUMA YUMRUK YEMİŞİM GİBİ BİR AĞRI OLDU"

Business Insider'ın haberine göre, Connecticut, Stamford'da yoğun bakım ünitesi doktoru olarak görev yapan 43 yaşındaki Dr. Michael Bernstein, "Pfizer - Biontech koronavirüs aşısını 16 Aralık'ta hastanem Stamford Health'te oldum. Aşıyı almadan on iki saat önce bir bilgi anketine katıldım ve onay formunu imzaladım. Aşıyı olmadan önce, kendimi iyi hissettiğimi onaylamam istendi, enjeksiyon yapıldı ve ardından herhangi bir yan etki yaşamadığımdan emin olmak için yaklaşık 15 dakika bekledim. Yaklaşık 24 saat boyunca koluma bir yumruk yemişim gibi kas ağrım oluştu. Hastane yöneticisi, ikinci dozu planlamak için yaklaşık üç hafta sonra benimle iletişime geçeceklerini söyledi" dedi.

"mRNA AŞILARININ GÜÇLÜ OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Aşıya güvenip güvenmediği sorusuna Bernstein, "Bu tür bir aşının arkasındaki mesajcı RNA'nın güçlü olduğuna inanıyorum. mRNA aşılarının yapısından anladığım için aşının etkinliği veya uzun vadeli komplikasyonları hakkında çok az endişem var. Bir mekanizma olarak, aşıda canlı Covid-19 virüsü yok. Bu sadece, bağışıklık sisteminizin antikor üretebilmesi için size yüksek protein kodunu veriyor. Bana göre bu, önceki birçok aşı türünden daha güvenli bir platform" ifadelerini kullanırken "Sürü bağışıklığı kazanılana kadar yüz maskemi takmayı, sosyal mesafemi korumayı, güvenlik ve sıhhi önlemleri almayı planlıyorum" şeklinde konuştu.

"KORONA NEDENİYLE FELÇ GEÇİREN HASTAM VARDI"

Yaklaşık 4 yıldır Illinois, Peoria'da dahili tıp ve pediatri alanında çalışan 35 yaşındaki Dr. Nick Kessener, "Aşıyı 15 Aralık'ta oldum. Hem yoğun bakım ünitesinde hem de ayakta tedavi katında çalışırken her gün Covid - 19 hastaları ile ilgileniyorum. Benim için aşı olma tercihi, riske karşı fayda kararıdır. Virüse yakalanma riskim oldukça yüksek çünkü uzun bir süre Covid - 19 hastalarının yanında çalışıyorum. Bu hastalığın etkilerini, solunum sıkıntısı gibi kısa vadeli komplikasyonlardan pnömoni ve hatta akciğer hastalıkları gibi uzun vadeli komplikasyonlara kadar gördüm. 30'lu yaşlarında Covid - 19 nedeniyle felç geçiren bir hastam vardı ve bunun korkutucu bir hastalık olduğunu fark etmemi sağladı" ifadelerini kullandı.

"AŞI SONRASI BİRAZ KAS AĞRIM OLDU"

Kessener, "Aşıyı almadan önce, potansiyel yan etkileri, FDA tarafından acil olarak nasıl onaylandığını ve içinde ne olduğunu açıklayan bir form verildi, böylece tüm bilgilere sahiptim ve her zaman vazgeçebilirdim. Aşıyı olduktan sonra, biraz kas ağrım vardı. Aşıyı olmak kendimi daha güvende hissetmemi sağladı. Bugüne kadar yakalanmamam mucize" şeklinde konuşurken "Tabii ki hala maske takmayı ve ellerimi sıkça yıkamayı planlıyorum. Aşı olduğum için mutluydum ve aşının sonun başlangıcı olduğunu gördüğüm için sevinçliyim" dedi.

"AŞI, KARANLIKTAKİ UMUT IŞIĞI"

Charlotte, Kuzey Carolina'da bulaşıcı hastalıklar üzerine çalışan 44 yaşındaki Dr. Katie Passaretti, "14 Aralık'ta, Kuzey Carolina'da Covid - 19 aşısını yaptıran ilk kişiydim. Bulaşıcı hastalıklar bölümünde çalışıyorum ve siz onları iyileştirmeye çalışırken bazı enfeksiyonların hastalardan size bulaşabileceğini kabul etmeden bulaşıcı hastalıklara giremezsiniz" ifadelerini kullanırken "Hastalara bakmaya çalışırken COVID-19'a yakalanan çiftlerin birlikte vefat ettiğini ve sağlık çalışanlarının hastaneye kaldırıldığını gördüm. Benim için aşı, artan vakalar ve hastaneye yatışlarla karanlığın gölgelediği bir zamanda bir umut ışığı. Tam ihtiyacımız olduğu anda bir ışık huzmesi" ifadelerini kullandı.

"24 SAAT BOYUNCA KAS AĞRISI ÇEKTİM"

Passaretti, "COVİD - 19 aşısını almakta hiç tereddüt etmedim. Pfizer - Biontech aşısıyla ilgili verileri derinlemesine inceledim, etkili ve güvenli olduğuna inanıyorum. Bana göre aşı, Covid - 19'un kontrolsüz bir şekilde yayılmasına izin vermeye devam etmekten çok daha az riskli" ifadelerini kullanırken "Yan etkilerim 24 saat boyunca kas ağrısı, hepsi bu. Geçmişte olduğum diğer aşılara fiziksel olarak çok benziyordu. Kesinlikle daha güvende hissediyorum, ama yine de maske takacağım, sosyal mesafeyi koruyacağım ve evde kalacağım. Aşı yaptırmanın, hastalarım da dahil olmak üzere etrafımdakileri korumanın önemli bir parçası olduğuna inanıyorum, ancak salgın daha fazla kontrol altına alınana kadar davranışımı değiştirmeyi planlamıyorum" şeklinde konuştu.