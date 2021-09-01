Bihter Erol kimdir? Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Bihter Erol'un hayatı ve biyografisi!

Merak edilen isimler arasında Bihter Erol geliyor. Bihter Erol, Esra Erol'un kız kardeşidir. Peki, Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Bihter Erol'un hayatı, biyografisi ve kariyeri ile ilgili bilgiler haberimizde...

Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol kimdir gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Bihter Erol kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli?

BİHTER EROL KİMDİR?

Bihter Erol, ünlü sunucu Esra Erol'un kız kardeşidir. Birbirlerine çok benzemesiyle gündeme gelmişti. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Ünlü sunucu Esra Erol'un kameralardan uzak bir hayat yaşayan kardeşi Bihter Erol, Esra Erol'a olan benzerliğiyle görenleri şaşkına çeviriyor. Esra Erol'un babasının ikinci eşi Necla Erol'dan olan kız kardeşi Bihter Erol, ablası Esra ve Eda Erol'un aksine göz önünde bir yaşamı tercih etmiyor.

Aytunç Çaltıllı ile mutlu bir evlilik süren Bihter Erol, Instagram'dan aile yaşantısına dair bol bol paylaşım yapıyor. Eymen isminde bir oğlu olan Bihter Erol, geçtiğimiz senelerde Ayşe Vera isimli bebeğini de kucağına almıştı.

Doğum tarihi ve yaşı hakkında fazla bilgi bulunmayan Bihter Erol'un İnstagram hesabına "bihtererol" adresinden ulaşabilirsiniz. İnstagram'da 230 bin takipçisi bulunmaktadır. Buna ek olarak Twitter hesabına da "@BihterErol1" adresinden bakabilirsiniz. Burada da 7 bin takipçisi vardır.

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'de doğdu.

5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı.

Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesi'nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.

Beden Eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu.

İki yıl üst üste Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı.

2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti. Programında engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000'in üstünde akülü sandalye dağıttı.

2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenen Esra Erol iki çocuk annesidir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Kariyer :

Siemens Mobile Kuşak - Sunucu (Teknoloji TV) 2003

Turkuaz (Kanal D) 2005 - 2007

Dest-i İzdivaç: (Flash TV) 2007

Esra Erol'la İzdivaç (Star TV) 2008

Esra Erol'la (Fox TV) 2013 - 2014

Esra Erol'da (ATV) 2015 - 2017

Oyunculuk deneyimi :

Kalp Gözü - TV Dizisi (Kanal 7) 2004

Başkan (TV Filmi) 2005

Tuzak (Banu) - TV Dizisi 2005

Kanal-İ-Zasyon (Konuk Oyuncu) - Sinema Filmi 2009

Kamerayla İzdivaç - Sİnema Filmi 2010