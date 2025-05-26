Beylikdüzü deprem risk haritası! Beylikdüzü depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

Beylikdüzü deprem riski haritası! İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Beylikdüzü, modern konut projeleri ve gelişen altyapısıyla dikkat çeken bir ilçe. Ancak, Marmara Denizi'ne yakınlığı ve zemin yapısı nedeniyle olası bir büyük depremde nasıl etkileneceği merak konusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle hazırlanan 2019 tarihli "Beylikdüzü Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem riskini detaylı bir şekilde analiz ediyor. Raporda, zemin yapısı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik veriler yer alıyor.

BEYLİKDÜZÜ DEPREM RİSK HARİTASI

İBB'nin 2019 yılında yayımladığı "Beylikdüzü Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem riskini mahalle bazında analiz ediyor. Raporda, zemin sağlamlığı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik veriler yer alıyor. Beylikdüzü'ndeki binaların büyük bir kısmının 2000 yılı öncesi inşa edildiği belirtiliyor. Bu durum, yapıların depreme karşı dayanıklılığını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Beylikdüzü İlçesi Vs30 Dağılımı

BEYLİKDÜZÜ DEPREM BÖLGESİ Mİ, DEPREME DAYANIKLI MI?

Beylikdüzü, İstanbul'un diğer birçok ilçesine kıyasla daha düşük deprem riski taşıyan bölgeler arasında yer alıyor. İBB'nin raporuna göre, 7.5 büyüklüğündeki bir senaryo depreminde Beylikdüzü'ndeki binaların yaklaşık %7'sinin (yaklaşık 3.312 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 47.889 binanın ise hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir. Bu veriler, Beylikdüzü'nün depreme karşı görece dayanıklı bir ilçe olduğunu göstermektedir.

BEYLİKDÜZÜ'DE DEPREM RİSKLİ MAHALLELER, DEPREME DAYANAKLI YERLER

Raporda, Beylikdüzü'ndeki mahalleler zemin sağlamlığına göre sınıflandırılmış. İshaklı, Kılıçlı, Bozhane, Güllü, Riva, Alibahadır, Paşamandıra, Öğümce, Anadolufeneri ve Poyrazköy mahalleleri zemin açısından daha riskli bölgeler arasında yer alıyor. Öte yandan, Tokatköy, Akbaba, Dereseki, Soğuksu, Çiğdem, Rüzgarlıbahçe ve Çubuklu mahalleleri daha sağlam zemin yapısına sahip olup, depreme karşı daha dayanıklı bölgeler olarak değerlendiriliyor.

BEYLİKDÜZÜ DEPREM ZEMİN HARİTASI

Beylikdüzü'nün zemin yapısı, deprem riskini belirleyen önemli faktörlerden biri. Raporda, zemin sağlamlığı Vs30 parametresi ile ölçülmüş. Vs30 değeri 180 m/s'den küçük olan zeminler zayıf, 600 m/s ve üzeri olanlar ise sağlam zemin olarak sınıflandırılmış. Beylikdüzü'nde, özellikle kuzeydoğusunda kalan bölgeler zayıf zemin yapısına sahip olup, olası bir depremde daha fazla etkilenme riski taşıyor. Bu nedenle, bu bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının öncelikli olarak ele alınması öneriliyor.