Saldırının yaşandığı okuldan geriye bu görüntüler kaldı
Kahramanmaraş’ta 9 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı okulda görevliler temizlik çalışması başlattı. Görevlilerin, okulun içini suyla yıkadığı anlar kameraya yansıdı.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan okul saldırıları tüm Türkiye’yi derinden sarstı.
OKULDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu’nda vatandaşların bekleyişi havanın kararmasına rağmen sürüyor.
Bölgede Çevik Kuvvet Polisleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.
OKUL TEMİZLENİYOR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı