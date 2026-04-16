Kan donduran 'okul saldırısı' şakasını polis affetmedi: 17 yaşındaki lise öğrencisi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından Zonguldak'ta da WhatsApp grubuna tehdit içerikli fotoğraf paylaşan 17 yaşındaki lise öğrencisi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada kuru sıkı tabanca mermileri ele geçirildi.

Okul saldırılarının ardından tüm Türkiye'de okullardaki güvenlik hassasiyeti artarken, Zonguldak'ta emniyeti alarma geçiren bir olay yaşandı. Lise öğrencisi 17 yaşındaki B.T.A., WhatsApp grubunda diğer illerdeki saldırıları kastederek fotoğraf paylaştı.

Evinden 6 adet mermi çıktı

İhbar ve paylaşımların ardından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, B.T.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, odasındaki dolabın içerisinde 6 adet kuru sıkı tabanca mermisi bulundu. B.T.A.'nın olayda kullandığı değerlendirilen cep telefonuna da adli bilişim incelemesi yapılmak üzere el konuldu.

"Şaka yapmak istedim, mermiler hatıra" savunması yaptı

Gözaltına alınan B.T.A.'nın emniyetteki ön görüşmesinde kendini "şaka yaptım" diyerek savunduğu öğrenildi. WhatsApp grubundaki paylaşımı arkadaşlarına şaka yapmak amacıyla attığını iddia eden B.T.A., odasında bulunan mermileri ise köyünden 'hatıra' maksadıyla getirdiğini öne sürdü.

Sınıfta torpil patlatınca disipline sevk edilmiş

Öte yandan, şüphelinin vukuatlı disiplin geçmişi de dikkat çekti. B.T.A.'nın daha önce başka lisede eğitim gördüğü, ancak sınıf içerisinde torpil patlatması nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilerek şu an eğitim gördüğü liseye gönderildiği ortaya çıktı.

Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam eden şüpheli B.T.A.'nın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı