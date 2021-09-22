Bergüzar Korel doğum yaptı mı? Bergüzar Korel'in kaç çocuğu var? - Haberler
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Bergüzar Korel doğum yaptı mı? Bergüzar Korel'in kaç çocuğu var?

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Bergüzar Korel doğum yaptı mı? Bergüzar Korel'in kaç çocuğu var?

12 yıl önce meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve iki oğlu olan oyuncu Bergüzel Korel, üçüncü kez bebek heyecanı yaşıyor. Korel hakkında Bergüzar Korel doğum yaptı mı? Bergüzar Korel'in kaç çocuğu var? sorularının yanıtları merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran 38 yaşındaki Korel, sosyal medya hesabından "Allah biliyor çok istedim" diyerek bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu duyurdu.

Bergüzar Korel doğum yaptı mı? Bergüzar Korel'in kaç çocuğu var? sorularına yanıt aranıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Geçen yıl mart ayında ikinci çocuğu Han'ı kucağına alan oyuncu Bergüzar Korel, şimdilerde üçüncü çocuk heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran Korel, henüz doğum yapmadı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

12 yıl önce meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve iki oğlu olan oyuncu Bergüzel Korel, üçüncü kez bebek heyecanı yaşıyor. Korel, bu kez kız annesi olacağını ve bebeğine 'Leyla' adını vereceğini duyurdu. Şu sıralar hayatının en heyecanlı günlerini geçiren ünlü oyuncu, yaşadığı değişimleri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Sosyal medya hesabından yüzünün yakın halini çektiği bir fotoğrafı paylaşan oyuncu, şişen burnundan yakınarak şunları yazdı: "Cinsiyet tahminlerini bilimsel verilere her zaman güvenerek yapan koca yürekli kız kardeşlerim burada mı Dürüstlük levelları git gide artış gösterdi. Kişileri yazmayacağım. Yorumlarda tahmin ettiklerinizi etiketleyebilirsiniz? 'Kanka kesin kız bu', 'Niye öyle dedin, çirkinleştim dimi?', "Yok tam öyle değil de yüzünde böyle yana doğru hafif bir genişleme var', 'Oğlum bu sefer kesin kız, yüzün bir değişti, bir garip oldu', 'Aşkım bu kız, çok çirkinleştin, Ali'de de Han'da da böyle çirkin değildin', 'Bergüz burnun patlıcan gibi oldu kanka bir de popon da kocaman, Ali ve Han'da bir karnın vardı, yok yok kesin kız.' Ve benim tüm bunlara 'Dimi, çok çirkinleştim, ay hadi inşallah' diye karşılık vermem ve kendinden çok emin bilgin bir tavır ile 'Tabi tabi kesin ya bu kadar çirkin değildin eskiden' diyerek bilime karşı duruşumuz."

"Bir de Çin takvimi sorunsalımız vardı onu ayrı anlatacağım. Bu arada kız annelerine soruyorum, burnum eski haline dönecek mi? Hayır çünkü bir masraf daha eklendi o zaman o yüzden soruyorum."

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Haber: Bergüzar Korel doğum yaptı mı? Bergüzar Korel'in kaç çocuğu var? - Haberler
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