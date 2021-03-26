Berat Kandili nedir? 2021 Berat Kandili ne zaman? Berat Kandilinin önemi ve yapılacak ibadetler nelerdir?

Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili Müslümanlar için önemli bir gündür. Allah'ın bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulma anlamlarına gelen berat kelimesi, Berat Kandilinin yaklaşmasıyla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Berat Kandili nedir? 2021 Berat Kandili ne zaman? Berat Kandilinin önemi ve yapılacak ibadetler nelerdir? Berat Kandiline dair merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili Müslümanlar için önemli bir gündür. Allah'ın bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulma anlamlarına gelen berat kelimesi, Berat Kandilinin yaklaşmasıyla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Berat Kandili nedir? 2021 Berat Kandili ne zaman? Berat Kandilinin önemi ve yapılacak ibadetler nelerdir? Berat Kandiline dair merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat Kandili, (Berâet Kandili) İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.

Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gece birçok isim almıştır. Bunlar;

Mübarek Gece; bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle,

Berat Gecesi; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle,

Rahmet Gecesi; kulların ihsana kavuşmaları sebebiyle isimler almıştır.

Bir kısım Müslümanlar bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda İslam peygamberi Muhammed'in bir hadisi vardır:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (İbn Mâce)

Ayrıca Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Diyanet İşleri Bakanlığının açıklamasına göre Berat Kandil'inin anlamı:

Aslı Beraet olan kelime sözlükte "Bir borçtan, ceza veya sorumluluktan kurtulmak; temize çıkmak; uzak olmak" gibi anlamlara gelir. Ramazan ayından hemen önceki ay olan Şaban ayının tam ortası yani 15. gecesi için kullanılan bir tabirdir. Berat gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılan, rahmet ve af gecesi, mü'minlerin dualarının kabul, günahlarının af olduğu bir zaman dilimidir.

2021 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili, Şaban ayının tam ortası yani 15. gecesi olduğundan 2021 yılının takvimine göre 27 Mart Cumartesi gününe (yarın) denk gelmektedir.

BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ VE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Berat Kandilinin önemi

Berat Gecesinin/Kandilinin Müslümanlar için önemi büyüktür. Kutsal sayılan bu gecenin önemini Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bir mesajla açıklıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berat Kandili Mesajı

Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve inayetiyle, bu gece af, mağfiret ve arınma vesilesi olan mübarek Berat gecesini hep birlikte idrak edeceğiz.

Can taşıyan her varlığa merhametin, Rabbimize sonsuz itaat ve teslimiyetin nişanesi olan Berat, bizlere kulluk bilincini kuşanarak hata ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu kazandırır.

Her daim kararlı ve istikrarlı bir tavırla kulluk yolculuğumuzu gözden geçirmemize imkân sağlayan, hesap gününde Allah'ın huzuruna günah yüküyle çıkmamak için bizleri bu dünyada iken tedbire sevk eden berat; bizi fıtratımızla buluşturan, günahlardan berî olduğumuzu bize haber veren önemli bir müjdedir.

Bizleri Cenâb-ı Hakk'a yakınlaştırıp imanımızı kuvvetlendiren, O'nun emir ve yasaklarına uyma konusunda irademizi güçlendiren ve nihayetinde bizi sekinetle buluşturup pas tutan kalplerimizi cilalandıran Berat, özellikle nurlu gölgesi üzerimize düşmeye başlayan Ramazan ayına bizleri hazırlamaktadır. Bu açıdan Berat, diri bir zihin ve berrak bir gönülle, bizleri zevalden kemale ulaştıran Rabbimizle taat ve itaat zemininde buluşturan bereketli bir yakınlaşmadır.

Berat gecesini idrak eden herkes, Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki; "De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir" müjdesinin farkına vararak, sevgili Peygamberimizin (s.a.s.); "Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum..." şeklindeki yönelişi ile özüne dönmeli, ümitlerini canlı tutmalı, bağışlama ve bağışlanma duygularını güçlendirmelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslâm âleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hâkim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını diliyor; Ramazan ayına her türlü dert, sıkıntı ve günah yükünden berî olarak girebilmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

BERAT KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Arınma ve affedilmenin gecesi olan Berat Kandilinin, ibadetlerle geçirilmesi önerilir. Berat Gecesinde yani o günün sabahı oruç tutulması önerilir.Kuran-ı Kerim'de geçen ayete göre;

"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim."

-Berat gecesinde Kuran-ı Kerim okunur, okuyanlar dinlenir.

-Berat Gecesine özel namaz kılınır, dualar edilir.

-Küskün olduğumuz birileri varsa affedilir, dargınlar barışır.

-İşlediğimiz günahlar için tövbe edilir af dilenilir.

-Berat Gecesinde Yasin-i Şerif okunur. Yasin- i Şefir okunduktan sonra Berat duaları okunur.

Berat Duası

Bismillahirrahmanirrahim

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan ve ikram edilmeyen Allah'ım!

Ey Celal ve ikram sahibi olan.

Ey lütfu ve ikramı bol olan.

Sen'den başka ilah yok.

Sen kendine yönelenlerin yardımcısı ve kendine sığınanların eman verenisin.

Korkanların kendisinde emniyet bulduğu yüce Zat'sın.

Allah'ım! Beni katından kovulmuş ve rızkı dar olanlardan kılma.

Allah'ım! Fazl'u ihsanınla benim kötülüğümü ve mahrumiyetimi sil, rızkı bol ve hayırlara muvaffak kullarından yaz.

Şüphesiz en doğru sözlü olan Sen'sin ve dedin ki; Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır". (R'ad/39)

İlahi! Bu mübarek gecede bildiğimiz, bilmediğimiz belaları bizden uzaklaştır, şüphesiz Sen kerem sahibisin.

Allahumme Salli Ala Muhammed ve Ala Ali Muhammed.

Berat Gecesinde okunacak diğer dualar:

Fatiha suresi

İhlas- Şerif

Nas Suresi

İstiğfar

Salavat-ı Şerife

Felak Suresi

Bununla birlikte, Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ duası da bolca okunur.