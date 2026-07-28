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Avustralya'nın en küçük kasabası satışa çıktı, sahibi aynı zamanda patron olacak

Avustralya'nın en küçük kasabası satışa çıktı, sahibi aynı zamanda patron olacak
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Avustralya'da yalnızca iki kişinin yaşadığı Cooladdi kasabası, pubı, moteli, restoranı, postanesi ve marketiyle birlikte 400 bin Avustralya Doları karşılığında satışa çıkarıldı. Kasabayı satın alacak kişi, işletmeleri devralmanın yanı sıra fiilen kasabanın da yöneticisi olacak.

Avustralya'nın yalnızca iki kişinin yaşadığı en küçük kasabası Cooladdi, pubı, moteli, restoranı, postanesi ve marketiyle birlikte satışa çıkarıldı. Yaklaşık 243 bin Euro  (13 milyon Türk lirası)  bedelle alıcısını bekleyen kasabayı satın alacak kişi, işletmelerin yanı sıra fiilen kasabanın da yöneticisi olacak.

TÜM KASABA SATILIK

Queensland eyaletinde, Brisbane'in yaklaşık 800 kilometre batısında bulunan Cooladdi, Avustralya'nın kendi posta koduna sahip en küçük kasabası olarak biliniyor. Kasabanın iki sakini Carol Yarrow ve Jo Cornel, yaklaşık üç yıldır işlettikleri Foxtrap Roadhouse ve kasabanın tüm ticari faaliyetlerini emeklilik kararı nedeniyle satışa çıkardı.

PUB, MOTEL, MARKET VE POSTANE DE DAHİL

400 bin Avustralya Doları karşılığında satılan mülk paketinde dört yatak odalı bir evin yanı sıra pub, restoran, motel, genel ihtiyaç mağazası ve postane bulunuyor. Kasabanın ekonomik yaşamı büyük ölçüde bu işletmeler etrafında şekillenirken, bölgeden geçen yolcular ve çevredeki çiftliklerde yaşayanlar da bu noktadan hizmet alıyor.

YENİ SAHİBİ PEK ÇOK GÖREV ÜSTLENECEK

Kasabayı satın alacak kişi yalnızca işletmelerin sahibi olmayacak. Aynı zamanda postacı, işletmeci, restoran sorumlusu, motel yöneticisi ve market işletmecisi olarak da görev yapacak. Murweh Belediye Başkanı Shaun Radnedge ise yeni sahibin kasabanın "gayriresmî belediye başkanı" gibi görüleceğini belirterek destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

BİR ZAMANLAR 270 KİŞİ YAŞIYORDU

yüzyılın başlarında demiryolu sayesinde gelişen Cooladdi'nin nüfusu bir dönem yaklaşık 270 kişiye kadar ulaştı. Ancak demiryolu faaliyetlerinin sona ermesi ve okulun kapanmasının ardından kasaba hızla küçüldü. Bugün resmi olarak yalnızca iki kişinin yaşadığı Cooladdi, buna rağmen kendi posta kodunu koruyarak Avustralya'nın en sıra dışı yerleşimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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