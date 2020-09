Ben Fero "Demet Akalın" şarkı sözleri - Demet Akalın rap şarkısı sözleri nelerdir? Ben Fero-Demet Akalın şarkısı hakkında bilgiler

Yeni nesil rap şarkıcısı Ben Fero'nun izlenme rekoru kıran şarkısı "Demet Akalın" 'ın şarkı sözleri çok merak ediliyor. Youtube'da 250 milyon izlenmeyi aşan şarkı rap piyasasında en çok dinlenen şarkılardan birisi olmayı başardı. Peki "Demet Akalın" şarkı sözleri nelerdir?

Ben Fero'nun en çok dinlenilen ve en çok beğenilen şarkısı Demet Akalın'ın sözleri merak konusu oldu. Şarkı'nın adında, sözlerinde ve klibinde de Demet Akalın mevcuttur. Özellikle beat ve sözleriyle çok beğenilen şarkının sözlerini şimdi sizlere aktaralım. Demet Akalın sözleri nelerdir? Şarkı hakkındaki bilgiler nelerdir?

BEN FERO "DEMET AKALIN" ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Ben Fero'nun en çok dinlenilen şarkılarından birisi "Demet Akalın" şuanda Youtube'da 255 milyon izlenmeye ulaşmıştır. Demet Akalın şarkısı Ben Fero'nun Orman Kanunları albümünün 8 numaralı parçasıdır. Şarkı ve klip hakkındaki bilgiler, söz, müzik, yönetmen vb. bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Söz: Ben Fero

Müzik: Furkan Karakılıç

Mix & Mastering: Can Volkan

Kayıt: Yeşil Oda Yapım

Artwork: Berkcan Güven & Alper Çanakçı

Artwork Video : Alper Çanakçı

Yönetmen: Silvyo Behmoaras

Yapımcı: Kerem Keskin & Uğur Karaman

Yardımcı Yönetmen: Orçun Aslan

Reji: Şevval Yılmaz

Görüntü Yönetmeni: Eren Yıldız

Prodüksiyon Amiri: Recep Çakıroğlu

Yapım Asistanları:Ali Bağkan Akay & Gürkan Ateş

Set Ekibi: Hg Set & Grip

Işık Ekibi: Rota Işık

Saç Makyaj: Sinan Harnuboğlu

Kurgu: Silvyo Behmoaras

Online Edit: Sevan Bedan

Colorist: Ercan Küçük

Title Design: Ercan Akkaya

Giriş Ses Tasarımı: Can Boyacıoğlu

Operasyon Destek: Cankut Öztürk & Celal Hoplar

Senaryo & Casting: Ben Fero

Cast: Alper Çanakçı, Batuhan Kızıltoprak, Berkcan Güven, Chaimae Doumane, Demet Akalın, Deniz Güvenli, İlkim Temur,Nada Abdulla, Özgürcan Göktepe, Pascal Nouma, Pırıl Ece Özcan

Özel Teşekkür; Demet Akalın, Pascal Nouma, Berkcan Güven, Park Of Istanbul, Tosttuning, Red Bull, Sedat Sarıkaya Barber's Club, Kerem Türkyılmaz

Şimdi şarkının sözlerine geçelim.

BEN FERO "DEMET AKALIN" ŞARKISI SÖZLERİ

Nakarat:

Hava kapalı, ama akalım

Arabaya bindim yürü bakalım

Tabi radyomuzda yine Demet Akalın

Bi kez olsun bizi çalmadın adamım

Hava kapalı (BUZ) ama akalım (YES)

Arabaya bindim yürü bakalım (SKRT)

Tabi radyomuzda yine Demet Akalın (SEPET)

Bi kez olsun bizi çalmadın adamım (NO)

Verse:

Baba çal bizi çal (ÇAL) bizi de bi çal

Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al

Biraz bal, tarçın, zencefil ya da zerdeçal

Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan (BUURRSSTT)

Ara verme lan şarkılara sen devam

Ceryan yine gidik bro Güzelbahçe kerbela (KERBELA)

Yeah, tamam geldi yazdım an be an

Bizi zenci diye çalmadılar radyolarda lan (ÇAL ULAN)

Ben susmam devam (GO) herkes kanrevan (KAN)

Görse beni helal derdi Nelson Mandela (BOSS)

Verseüm şeker gibi şokolade marmelat (YUM)

Bi lokmadan bozmaz seni hadi al ye bak

Nakarat:

Hava kapalı (BUZ) ama akalım (YES)

Arabaya bindim yürü bakalım (SKRT)

Tabi radyomuzda yine Demet Akalın (SEPET)

Bi kez olsun bizi çalmadın adamım (NO)

Akılda kalır (YES) tipim havalı (ATEŞ)

Bu gece de hızlı takılmacalı (OKEY)

Beni yakalarsan sakın acıma canım (FAST)

Derin olsun boğulmam açıl adamım (YÜZ)

Verse:

Konuşulur hep ileri geri (GERİ) kelimeni sana geri verir (FERO)

Bellinelli baba gibi serin (KANIM) bu gece de bana geliverin (CANIM)

Çıkın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin (OH)

Sıcak oldu dedi, gibi Nelly (SO HOT) Spoti'de açar Eminem'i (OH F*CK)

Eski okul dedi adım Mihriban (MİHRİBAN)

Seviyorum Hennessy'li minibar (MINIBAR)

Türkçe Rap'te yeni nesil biri var (SKRT SKRT)

Dedi büyük olsun sevmiyorum minimal (BIG)

Dedim helal sana bu kız nasıl bi kibar (BITCH)

Çıkarıcaz bu iş meselesi itibar (DICK)

Bi çalıçaz Kuku SLS'i iltifat (ARTZ)

Dedi kaydet beni SMS'e gir bi bak (BAK)

Dedim bakcam paso bana sarcan (YOK YA)

Kardeşime dedim kurtar beni Berkcan (BEGE)

Geldi aldı beni arka fonda derman (AŞKA)

Angara'ya selam gardaşımdır Sercan

Nakarat:

Hava kapalı (BUZ) ama akalım (YES)

Arabaya bindim yürü bakalım (SKRT)

Tabi radyomuzda yine Demet Akalın (SEPET)

Bi kez olsun bizi çalmadın adamım (NO)

Akılda kalır (YES) tipim havalı (ATEŞ)

Bu gece de hızlı takılmacalı (OKEY)

Beni yakalarsan sakın acıma canım (FAST)

Derin olsun boğulmam açıl adamım (YÜZ)

Ben Fero

BEN FERO KİMDİR? GERÇEK ADI NEDİR?

Ben Fero veya gerçek ismiyle Ferhat Yılmaz 25 Şubat 1991, Bonn, Almanya doğumlu Türk rapçi ve söz yazarıdır. Gerçek adı "Ferhat Yılmaz" 'dır.

25 Şubat 1991 tarihinde Almanya'nın Berlin'den önceki başkenti Bonn şehrinde dünyaya geldi. Babası Trabzonlu, annesi ise Sivaslıdır. 1994 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönerek İzmir'e göç etmişlerdir. 8 yaşında Tupac dinleyerek rap müzikle tanışmıştır. Sabancı Üniversitesi'nin işletme bölümünden mezun olmuştur.

Nisan 2018'de ilk şarkısı Mahallemiz Esmer ile çıkış yapmıştır. Ağustos 2018'de çıkardığı Kimlerdensin teklisinden sonra, özel bir şirkette satış sorumlusu pozisyonundaki işinden ayrılıp müziğe odaklanmaya karar vermiştir. 30 Kasım 2018'de 3 2 1 teklisini çıkarmıştır. 2 Aralık 2018'de Spotify'da Türkiye en çok dinlenen şarkılar listesinde 1. sıraya yükselmiştir.

20 Şubat 2019'da, daha önce çıkardığı teklileri de kapsayan Orman Kanunları albümünü çıkardı. Albümün yayınlandığı gün Spotify Türkiye Top 50'de ilk 12'de albümün bütün şarkıları yer aldı. Böylece Türkiye'de bir albümdeki bütün şarkıları bu listede olan ilk sanatçı oldu. Bu albümde yer alan Biladerim İçin şarkısı uzun süre listelerin üstünde yer almıştır. Başta Akalım adıyla çıkan şarkısının adını, daha sonradan Demet Akalın olarak değiştirmiştir. Sonrasında şarkının müzik videosunu ise Demet Akalın ile birlikte çekmişlerdir.

Şarkılarında genellikle vücut geliştirme sporundan bahseder. Türkiye'de neredeyse kendine özgü olan heceleyerek söyleme stili bazı dinleyicilerden tepki almıştır. 9 Mayıs 2019'da gerçekleşen 16. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülüne layık görülmüştür.

19 Ocak 2020 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 2020 Basketbol Süper Ligi All-Star'da maç sonunda sahne almıştır.

25 Eylül 2020 tarihinde isimli 5 şarkıdan oluşan Yabani EP'si yayımlandı.

BEN FERO ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

Stüdyo albümleri:

Orman Kanunları (2019)

Yabani-EP (2020)

Single parçaları: