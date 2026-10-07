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AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?

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AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor? Haber Videosunu İzle
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
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AK Parti Muş İl Başkanlığı binasında İl Teşkilat Başkanı Burhan Ataoğlu ile İl Sosyal Politikalar Başkanı Gültekin Erten’in göbek atıp eğlendiği anlara ait görüntüler büyük yankı uyandırdı. AK Parti'ye yakın sayfalarda paylaşılan görüntülerin altına "Bu adamlar tam olarak neyi kutluyor, kamuoyuna bir açıklamaları olacak mı?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Ak Parti Muş İl Başkanlığı binasında çekildiği belirtilen görüntüler parti tabanında ve kamuoyunda tartışmalara yol açtı. İl Teşkilat Başkanı Burhan Ataoğlu ve İl Sosyal Politikalar Başkanı Gültekin Erten’in parti binası içerisinde müzik eşliğinde göbek atıp eğlendiği anlar saniye saniye kayda alındı.

PARTİ TABANINDAN VE KAMUOYUNDAN SERT TEPKİ

Söz konusu görüntülerin paylaşıldığı mecralarda çok sayıda vatandaş ve parti mensubu duruma tepki gösterdi. Partililer ve vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da etiketleyerek il yöneticilerinin sergilediği tutumu eleştirdi.

Yapılan paylaşımların altına şu ifadelerle tepki gösterildi:

  • Bu adamlar tam olarak neyi kutluyor?
  • Kamuoyuna bir açıklamaları olacak mı?
  • Parti binasında bu görüntüler kabul edilemez.

Görüntülerin yayılmasının ardından parti yönetiminden veya adı geçen il başkan yardımcılarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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