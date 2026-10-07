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Fethiye Babadağ'da yamaç paraşütü faciası! Kalkıştan kısa süre sonra kayalıklara düşen Rus turist öldü

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Fethiye Babadağ'da yamaç paraşütü faciası! Kalkıştan kısa süre sonra kayalıklara düşen Rus turist öldü
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 1900 metre rakımlı Babadağ pistinden tekli yamaç paraşütü uçuşu yapan 37 yaşındaki Rus turist Aleksandr Kishenet, kalkıştan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalıklara düştü. Eğitim uçuşu için ilçeye geldiği öğrenilen Kishenet'in, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen UMKE ve JAK ekiplerinin kontrolünde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle tekli atlayış yaptıktan kısa süre sonra kayalıklara düşen Rusya uyruklu Aleksandr Kishenet (37), hayatını kaybetti.

BABADAĞ PİSTİNDEN HAVALANDI

Olay, saat 10.30 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim uçuşu yapmak için ilçeye gelen Rusya uyruklu Aleksandr Kishenet, 1900 metre rakımlı Babadağ pistinden tekli (single) yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi. Kishenet, kalkıştan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklara düştü.

EKİPLER KAYALIKLARA SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Kishenet'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kishenet'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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