Haberler

Küçükçekmece'de arkadaşlarını silahlı videoyla tehdit eden öğrenci adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de sınıf arkadaşlarına pompalı tüfek görüntülü video paylaşıp tehdit içerikli sözler söyleyen 15 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı. Öğrenci, 'Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de, sınıf arkadaşlarının bulunduğu mesajlaşma grubunda pompalı tüfeğin yer aldığı bir video paylaşarak tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu belirlenen 15 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim'de Halkalı Mahallesi'nde bulunan bir lisede meydana gelen olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, okulda öğrenim gören bir öğrencinin sınıf arkadaşlarının bulunduğu mesajlaşma grubunda pompalı tüfek görüntüsü içeren bir video paylaştığı ve tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu tespit edildi.

Kimliği belirlenen 15 yaşındaki öğrenci M.B., ikamet adresinde gözaltına altına alındı. Öğrenci, "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Okan Buruk'tan radikal karar! Bu sezon 2. kez olacak

Bu performansın bedeli ağır oldu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklu Tunç Soyer'den Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine tepki: Başın öne eğilmesin güzel İzmir

Cezaevinden Tugay'a yanıt! İzmir'in hikayesi böyle bitmez
Hollywood'un Oscar ödüllü efsanesi Eva Marie Saint hayatını kaybetti

Hollywood'un yaşayan efsanelerindendi! 102 yaşında hayatını kaybetti
Montella için yolun sonu! Tazminatı bile belli oldu

Ve beklenen oldu! Güle güle Montella
İzmir'de Cemil Tugay alarmı! Polis önlem aldı

Görüntü İzmir'den! Cemil Tugay alarmı
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı

Ne yapıyorsun Emirhan?
2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı

Yüz binlerce adayın heyecanla beklediği sınav sonuçları açıklandı
Esenyurt Belediyesi soruşturmasında yüzde 20'lik rüşvet iddiası! Dosyadan para trafiği ve tape kayıtları çıktı

Kayyum yönetimindeki belediyeye operasyon! Dosyadan neler çıktı neler