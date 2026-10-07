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TikTok yayınında pes dedirten "Don" muhabbeti! İzleyenler emniyeti etiketliyor

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TikTok yayınında pes dedirten 'Don' muhabbeti! İzleyenler emniyeti etiketliyor Haber Videosunu İzle
TikTok yayınında pes dedirten 'Don' muhabbeti! İzleyenler emniyeti etiketliyor
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Sosyal medyada "uygunsuz" yayınları nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan TikTok fenomeni "Emin Ağa" lakaplı Mehmet Emin Çiteri, benzer paylaşımlarına devam edince kullanıcıların tepkisini çekti.

Sosyal medyada "Emin Ağa" lakabıyla tanınan TikTok fenomeni Mehmet Emin Çiteri, daha önce “uygunsuz” paylaşımlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Ancak serbest kalmasının üzerinden çok geçmeden Çiteri'nin sosyal medya platformlarında benzer yayınlarına devam ettiği ortaya çıktı.

KAPALI KADINLA BELALTI DİYALOGLAR 

Serbest kalmasının ardından yayınlarına ara vermeyen Mehmet Emin Çiteri, son paylaşımında başörtülü bir kadınla canlı yayında belaltı diyaloglar gerçekleştirdi. Kısa sürede yayılan video, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

VİDEOYU İZLEYENLER EMNİYETİ ETİKETLEDİ 

Videoyu izleyen çok sayıda kullanıcı, Çiteri'nin davranışlarına tepki göstererek, "Bu adam hiç akıllanmamış, lütfen yetkililer gerekeni yapsın" diyerek emniyet ve adli makamlara çağrıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbekir yapici:

kafaya örtü atinca kapalimi olunuyor veya kapali olmanin derecesi bastaki örtüylemi ölcülüyor, ahlak namus ve inanc bu görüntünün neresinde ve sosyal medya ile ne alakasi var, Türkcemizde kasinani kasirlar diye bir deyis var degilmi?

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Haber YorumlarıUğur Çetin:

Saçma sapan haberler yapmayın

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