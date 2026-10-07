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Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin'den ilk tepki: 1 saat bile geçmedi

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Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin'den ilk tepki: 1 saat bile geçmedi
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katıldığı saatlerde yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Berna Laçin'den ilk açıklama geldi. Laçin, "İzmirli olmak suç mu acaba?" derken, soruşturma haberini paylaşımından yaklaşık bir saat sonra öğrendiğini söyledi.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.
  • Soruşturma, Laçin'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katıldığı saatlerde yaptığı 'İzmir daha önce de işgal edildi, korkma!' paylaşımı üzerine açıldı.
  • Berna Laçin hakkında 2018'deki Medine paylaşımı nedeniyle açılan dava 2019'da beraatle sonuçlanmış, 2024'te ise sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeye dair paylaşımı nedeniyle 'TBMM'yi alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Ak Parti'ye katıldığı saatlerde "İzmir daha önce de işgal edildi, korkma!" paylaşımını yapan oyuncu Berna Laçin hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Laçin, gelişmenin ardından peş peşe açıklamalarda bulunarak, "İzmirli olmak suç mu acaba?" diye sordu.

"İZMİR DAHA ÖNCE DE İŞGAL EDİLDİ, KORKMA!" PAYLAŞIMI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin'in yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, korkma!" paylaşımı üzerine harekete geçti. Laçin hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

CEMİL TUGAY'IN AK PARTİ'YE KATILDIĞI SAATLERDE PAYLAŞTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den ayrılarak Ak Parti'ye katıldı. Tugay'ın partiye katılımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti Grup Toplantısı'nda gerçekleşirken, parti rozetini Erdoğan taktı.

Laçin'in soruşturmaya konu olan paylaşımını da Tugay'ın AK Parti'ye katıldığı gün yaptığı belirtildi.

"İZMİRLİ OLMAK SUÇ MU ACABA?"

Hakkında soruşturma başlatıldığı haberlerinin ardından Berna Laçin'den ilk tepki geldi. Laçin, "İzmirli olmak suç mu acaba?" ifadelerini kullandı.

"1 SAAT GEÇMEDEN SORUŞTURMA AÇILDI"

Laçin, daha sonra yaptığı açıklamada soruşturmaya konu olan paylaşımının üzerinden yaklaşık bir saat geçtiğini belirterek gelişmeye şaşırdığını dile getirdi.

Laçin, "Bunu attım, sonra çorbayı ocağa koydum, yazmamın üstünden 1 saat geçmeden halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçu ile ilgili soruşturma açıldı dedi gazeteci bir arkadaş" ifadelerini kullandı.

"AÇIKÇASI YALAN HABERDİR DİYE VARSAYIYORUM"

Kendisine henüz resmi bir bildirim ulaşmadığını belirten Laçin, soruşturma haberinin doğru olup olmadığını da sorguladı. Ünlü oyuncu, "Açıkçası yalan haberdir diye varsayıyorum" diyerek, bu kadar kısa sürede paylaşımının okunup soruşturma konusu haline gelmesine şaşırdığını ifade etti.

DAHA ÖNCE DE HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Berna Laçin hakkında daha önce de yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturmalar başlatılmıştı. Laçin, 2018 yılında Medine'ye ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan yargılanmış, 2019 yılında beraat etmişti. Beraat kararı daha sonra istinaf tarafından da onanmıştı.

Laçin hakkında 2024 yılında ise sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemenin TBMM'de kabul edilmesinin ardından yaptığı paylaşım nedeniyle "Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCevdet Karaduman:

Doğruları duymak zorlarına gidiyor.

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Haber YorumlarıŞeref Tok:

Demekki her adımın takip ediliyor ona göre davran

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

doğru söylüyor İzmir geçmişte işgal edilmişti Atatürk keşke yunan galip gelseydi diyen düşmanları denize dökmüştü bu tarihi bir gerçek

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