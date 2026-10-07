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Müslüman iki komşu ülke birbirine girdi: Sabrımızı zorlamayın

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Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilim sürerken, Afganistan Sınırlar, Kabileler ve Aşiret İşleri Bakanı Nurullah Nuri'den İslamabad yönetimine sert bir uyarı geldi. Pakistan'ın saldırılarının uluslararası ilkeleri ihlal ettiğini savunan Nuri, “Afganların sabrını ve hoşgörüsünü istismar etmeyin. Pakistan'ın askeri ve istihbarat kurumları geçmişten ders çıkarmalı” dedi.

  • Afganistan Sınırlar, Kabileler ve Aşiret İşleri Bakanı Nurullah Nuri, Pakistan'ın Afganistan topraklarına yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.
  • Nuri, Pakistan'ın askeri eylemlerinin iyi komşuluk ilişkilerine, İslami ilkelere ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.
  • Nuri, Afganistan'ın egemenliğini koruyabilecek askeri kapasiteye sahip olduğunu ve Afgan halkının geri adım atmayacağını belirtti.

Afganistan Sınırlar, Kabileler ve Aşiret İşleri Bakanı Nurullah Nuri, Pakistan'ın Afganistan topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılara sert tepki göstererek, İslamabad yönetimini uyardı. 

"İSLAMİ VE ULUSLARARASI İLKELER İHLAL EDİLDİ"

Gazni vilayetinde düzenlenen üst düzey bir toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Nurullah Nuri, Pakistan'ın bölgedeki askeri eylemlerinin iyi komşuluk ilişkilerine, İslami ilkelere ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu savundu. Ülkesinin toprak bütünlüğünü savunma gücüne vurgu yapan Nuri, Afganistan'ın kendi egemenliğini her koşulda koruyabilecek askeri kapasiteye sahip olduğunun altını çizdi.

"GEÇMİŞ DEVRİMLERİN DENEYİMLERİNDEN DERS ÇIKARIN"

İslamabad yönetimine yönelik eleştirilerinin dozunu artıran ve Afgan halkının geri adım atmayacağını belirten Nuri, uyarılarını şu sözlerle dile getirdi:

"Afganların sabır ve hoşgörüsünü istismar etmeye çalışmayın. Pakistan'ın askeri ve istihbarat kurumları geçmiş devrimlerin deneyimlerinden ders çıkarmalı."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Afgan yoneticiler Pakistan dan elinizi cekin...Siz önce kiz cocuklarinizi okutun, oglancilik almis basini gitmis buna care bulun, siz kadinlara burka ile zulmediyorsunuz, yazik degil mi, birde kalkmis Pakistani uyariyor?..Allah size akil versin

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