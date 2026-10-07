Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çeşme Belediyesine yönelik soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri ortaya çıktı. Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bazı evrakların belediyede görevli bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerin evrakların yakıldığı sırada yaptığı suçüstü müdahalesi görüntülere yansıdı.

İHBAR 5 EKİM'DE GELDİ

5 Ekim 2026'da Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bazı evrakların belediyede görevli bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönünde ihbar alındı.

İhbar üzerine harekete geçen Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evrakların imha edilmeye çalışıldığı sırada suçüstü yaptı. O anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

EVRAKLARIN YAKILMASIYLA İLGİLİ TALİMAT ARAŞTIRILDI

Olayın ardından yürütülen araştırmalarda, evrakların imha edilmesine ilişkin talimatın Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer tarafından verildiği yönünde tespitlerde bulunuldu.

Sağlamer hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ile "suç örgütü kurma ve yönetme" suçlarından devam eden bir soruşturmanın bulunduğu belirlendi.

DELİLLERİN KAYBOLMA İHTİMALİ ÜZERİNE OPERASYON KARARI

Başsavcılık bünyesinde yürütülen benzer nitelikteki soruşturma dosyalarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, şüphelilerin söz konusu suçlara iştirak ettikleri yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Müdahale edilmemesi halinde delillerin kaybolabileceğinin değerlendirilmesi üzerine 12 şüpheli hakkında operasyon kararı alındı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Ekim saat 06.30'da İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer, ÇEŞTUR Büro Memuru Deniz Songül Yalçın, ÇEŞTUR Büro Memuru Aziz Metin, Büro Yönetim Elemanı Aydın Aydemir, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi Okan Aktaş, Çeşme Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Çağlayan Bingöl, işletme sahibi Yücel Güngör ile pansiyon sahibi Metin Akpınar yakalanarak gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit ile emlakçı Şahin Özer'e yönelik işlemlerin de sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerden eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin'in ise başka bir soruşturma kapsamında tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu belirlendi.

İMAR, FEN İŞLERİ VE EMLAK SÜREÇLERİ İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin belediyedeki imar, fen işleri ve emlak süreçleriyle bağlantılı olarak rüşvet, irtikap ve örgütlü şekilde hareket ettikleri yönündeki iddialar araştırılıyor. Resmi belgelerin usulsüz düzenlenmesi ve soruşturma açısından önem taşıyan evrakların imha edilmeye çalışılması da dosya kapsamında inceleniyor.

Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Çeşme Belediyesi bünyesindeki ilgili birimlerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Haberler.com