Greenwood için 'Mutsuz' diyorlardı! Bu görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor

Greenwood için "Mutsuz" diyorlardı! Bu görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'de Greenwood'un mutsuz olduğu yönündeki yorumlar sürerken ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti. Takım arkadaşlarıyla yemek masasında oldukça neşeli olduğu görülen yıldız futbolcunun kahkahalar attığı anlar çok sayıda yorum aldı. Fenerbahçeli taraftarlar görüntülere, "Adam bizde gayet mutlu" yorumları yaptı.
Fenerbahçe'de Greenwood'un mutsuz olduğu yönündeki yorumların ardından yıldız futbolcunun takım arkadaşlarıyla birlikte olduğu sırada kaydedilen görüntüler dikkat çekti.
KAHKAHALARI DİKKAT ÇEKTİ
Takım arkadaşlarıyla yemek masasında bir araya gelen Greenwood'un oldukça neşeli olduğu görüldü. Yıldız futbolcunun sohbet sırasında kahkahalar attığı anlar kameraya yansıdı. Greenwood'un yanındaki takım arkadaşlarıyla şakalaşması ve keyifli tavırları da görüntülerde yer aldı.
TARAFTARLAR AYNI YORUMU YAPTI
Greenwood'un Fenerbahçe'de mutsuz olduğu yönündeki yorumların ardından ortaya çıkan görüntüler çok sayıda yorum aldı. Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız futbolcunun kahkahalar attığı anlara "Adam bizde gayet mutlu" şeklinde yorumlar yaptı.