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Rapçi Khontkar ABD'de nakliyeciliğe başladı: Yoksa aç kalırız

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Rapçi Khontkar ABD'de nakliyeciliğe başladı: Yoksa aç kalırız
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Rapçi Khontkar, ABD'de müzik kariyerinin yanında nakliyecilik yapmaya başladığını açıkladı. Ek iş yapmasının nedenini anlatan Khontkar, "Burada başka bir ek iş yapmazsak aç kalırız" ifadelerini kullandı.

Rapçi Khontkar, ABD'deki yaşamına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Müzik çalışmalarını sürdüren ünlü rapçi, geçimini sağlamak için ek iş olarak nakliyecilik yapmaya başladığını söyledi. Khontkar'ın, "Burada başka bir ek iş yapmazsak aç kalırız" sözleri dikkat çekti.

ABD'DE NAKLİYECİLİK YAPMAYA BAŞLADI

Bir süredir ABD'de bulunan Khontkar, müzik kariyerinin yanında farklı bir işte de çalışmaya başladığını açıkladı. Ünlü rapçi, nakliyecilik yaptığını belirterek ABD'deki hayatın ekonomik şartlarına ilişkin konuştu.

Khontkar, müzikten kazandığı gelirin yanında ek bir işe ihtiyaç duyduğunu ifade ederken yaptığı işi anlatıp, "Burada başka bir ek iş yapmazsak aç kalırız" dedi.

"BAŞKA BİR EK İŞ YAPMAZSAK AÇ KALIRIZ"

Türkiye'de rap müziğin tanınan isimleri arasında yer alan Khontkar'ın ABD'de nakliyecilik yaptığını açıklaması dikkat çekti. Rapçinin geçimini sağlamak için müzik dışında da çalıştığını söylemesi, açıklamasının en çok öne çıkan bölümü oldu.

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