Belarus'ta seçim sonrası tansiyon yükseldi
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Belarus'ta seçim sonrası tansiyon yükseldi

Belarus'ta seçim sonrası tansiyon yükseldiSonat KEREM ' Deniz BERKTAY / KİEV, (DHA) ' Belarus'ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasını protesto edenler Minsk'te eylem düzenledi.

10.08.2020 11:28 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:35

Belarus'ta seçim sonrası tansiyon yükseldi

Sonat KEREM ' Deniz BERKTAY/ KİEV, (DHA) ' Belarus'ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasını protesto edenler Minsk'te eylem düzenledi. Sokağa dökülen muhalifler polisle çatıştı.

Belarus'ta dün yapılan devlet başkanlığı seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, 26 yıldır iktidarda olan mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko büyük farkla sandıktan birinci çıktı. Merkez Seçim Komisyonu, kesinleşmeyen sonuçlara göre, Lukaşenko'nun, oyların yüzde 80,23 oy ile seçimin galibi olduğunu açıkladı. Başlıca muhalif aday Svetlana Tihanovskaya, oyların yüzde 9,9'unu almış durumda. Govori Pravdu (Doğuyu Söyle) Hareketi Lideri Andrey Dmitriyev'in oyların yüzde 1,04'ünü aldığı, Anna Kanopatskaya'nın oyların yüzde 1,68'ini, Belarus Sosyal Demokrat Birliği Başkanı Sergey Çereçenetsa'in ise, oyların yüzde 1,13'ünü aldığı belirtiliyor. Yüzde 9,9 oy aldığı açıklanan, muhalefetin tek güçlü adayı Svetlana Tihanovskaya ise seçimi kendisinin kazandığını ileri sürdü. Muhalif çevreler, bağımsız olduğunu öne sürdükleri sandık çıkış anketlerine göre, muhalif aday Tsihanovskaya'nın oyların yüzde 72,1'ini aldığını, mevcut Devlet Başaknı Lukaşenko'nun ise oyların sadece yüzde 13,7'sini aldığını ileri sürüyor.

GÖSTERİCİLER BARİKAT KURDU

Seçimlerin ardından başta başkent Minsk olmak üzere bazı şehirlerde sonuçları protesto etmek isteyen göstericiler sokağa döküldü. Tut.by sitesinin paylaştığı görüntülerde güvenlik güçlerinin protestoculara müdahale ettiği, göstericilerle polis arasında çatışma yaşandığı görüldü.

POLİS SES BOMBASI ATTI

Rus ve Belarus medyası, güvenlik güçlerinin bazı protestocuların üzerine ses bombası attığını ve yaralananlar olduğunu duyurdu. Polisin olaylarda tazyikli su, plastik mermi ve biber gazı da kullandığı belirtildi. Minsk'in merkezinde binlerce göstericininin toplanarak Lukaşenko aleyhine sloganlar ve polise taş attıkları, çöp konteynerleri ile barikatlar kurulduğu, çıkan olaylarda gözaltına alınanlar olduğu bildirildi. Bazı caddelerin trafiğe kapatıldığı belirtildi.

'CEZAEVİ ARACI GÖSTERİCİLERİN ARASINA DALDI'

Minsk'te bir cezaevi aracının göstericilerin arasına dalması sonucu en az bir kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca Maşerov ve Storojovskaya caddelerinin kesiştiği noktada patlamalar yaşandığı, gökyüzüne dumanlar yükseldiği iddia edildi.

TİHANOVSKAYA: POLİSE VE ORDUYA SESLENİYORUM

Seçimlerde Lukaşenko'nun karşısındaki en güçlü aday olan Svetlana Tihanovskaya, kendisinin seçimlerin galibi olduğunu iddia ederek ülkenin değiştiğini söyledi. Belarus güvenlik güçlerine çağrıda bulunan Tihanovskaya polisin ve askerin, halkın bir parçası olduğunu ve ülkenin artık değiştiğini söyleyerek, şiddetten kaçınmaları çağrısında bulundu. Diğer taraftan Tihanovskaya, göstericilere, şiddete gerekçe oluşturacak eylemlerden uzak durmaları gerektiğini söyledi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: DURUM KONTROL ALTINDA

Belarus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise başkent Minsk'te güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve izinsiz gösterilerin kontrol altına alındığı belirtildi. Tass ajansına konuşan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, güvenlik güçlerinin protestoculara karşı ses bombası kullandığını ve gözaltına alınanlar olduğunu doğruladı. 'Vesna' adlı insan hakları örgütü, gösteriler sırasında ülke genelinde aralarında seçim gözlemcilerinin, aktivistlerin ve gazetecilerin de olduğu 170 kişinin gözaltına alındığını iddia etti. Belarus Soruşturma Komitesi, izinsiz gösteriler ve güvenlik güçlerine karşı şiddet uygulanmasıyla ilgili dava açıldığını duyurdu. Açıklamada, gösterilerin organizatörleri ve katılımcılarının 8 ila 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilecekleri belirtildi. Öte yandan, Tass ajansının telefonla görüştüğü 'Vesna' insan hakları örgütünün yetkilisi insan hakları savunucusu Valentin Stefanoviç, Minsk'te dünkü gösteriler sırasında bir kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

SEÇİM ÖNCESİ WAGNER KRİZİ

Belarus'ta seçimlerden önce Rus Wagner grubuna bağlı paralı asker oldukları iddia edilen 33 Rus vatandaşı gözaltına alınmıştı. Devlet Başkanı Lukaşenko, iç karışıklık çıkarmak için 200 yabancı militanın ülkeye giriş yaptığını ileri sürmüştü. Belarus'ta devlet başkanlığı seçimlerini, sandık çıkış anketlerine göre Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko büyük farkla kazandı.

BELARUS LİDERİ TATİL İÇİN EGE'DE

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun ailesinin Devlet Başkanlığı uçağıyla tatil için Ege'ye indiği belirtildi. Rus haber portallarının ve Ukrayna Devlet Haber Ajansı'nın uçak güzergahlarını belirleyen planefinder.net sitesine dayandırdıkları habere göre, Belarus Devlet Başkanlığı'na ait olan üç uçaktan biri olan EW-301PJ numaralı Bombardier Challanger 850 tipi uçağın akşam saatlerinde Minks'ten havalanarak, Ege'ye indiği ifade edildi.

Belarus'ta seçim sonrası tansiyon yükseldi

Kaynak: DHA

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