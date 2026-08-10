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Kayseri'de takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada A.D. ve Ü.D. isimli kişilerin yaşamını yitirdiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde takla atarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre 38 AGP 017 plakalı otomobil, Elbaşı - Bünyan istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobilde bulunan A.D. ve Ü.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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