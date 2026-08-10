Haberler

Boynu kırılmaya çalışılan engelliden 18 gün sonra acı haber

Boynu kırılmaya çalışılan engelliden 18 gün sonra acı haber Haber Videosunu İzle
Boynu kırılmaya çalışılan engelliden 18 gün sonra acı haber
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de evinin bahçesinde oturduğu sırada kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından boynu kırılmak istenen feci şekilde darp edilen yaşlı adam 18 günlük yaşam savaşını kaybetti. 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan yakalanıp tutuklanan şüpheliyle ilgili ise 'Kasten Öldürme' suçundan adli işlemlerin devam edeceği öğrenildi.

Mersin'de evinin bahçesinde oturan yaşlı adam, kasklı ve eldivenli bir saldırgan tarafından feci şekilde darbedildi. Boynu kırılmak istendiği belirtilen adam, hastanede verdiği 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Tutuklu şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan adli işlemlerin devam edeceği öğrenildi.

BOYNUNU KIRMAYA ÇALIŞIP DEFALARCA TEKMELEMİŞTİ

Olay, 24 Temmuz'da Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi Türkmen Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 yıldır yürüme güçlüğü çeken 6 çocuk babası Hasan Hüseyin Belen (80), evinin bahçesinde oturduğu sırada gelen kasklı ve eldivenli bir şahsın saldırısına uğradı. Yaşlı adamın boynunu kırmaya çalışan saldırgan, bu sırada yere düşen adamın kafasını defalarca tekmeleyip kaçtı. Saatler sonra babasına yemek yedirmek için gelen kızı Ayfer Uyanık, durumu görüp yardım çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında Belen, Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakıma alındı. Şehir hastanesinde 18 gündür tedavisi süren yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ DEHŞETE DÜŞÜRMÜŞTÜ

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polisin çalışmasıyla şüphelinin 47 yaşındaki A.Y. olduğu belirlenmişti. Şüpheli, evin önündeki güvenlik kamerasından yola çıkılarak çevredeki 114 güvenlik kamerası adım adım takip edilerek adresine düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Öteyandan güvenlik kamerası görüntüleri ise akıllarda kaldı. Görüntülerde eldiven ve kasklı şüphelinin ilk önce yaşlı adamın boynunu kırmaya çalışması, başarılı olamayınca yerde defalarca tekme atması yer almıştı.

Öte yandan öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanan şüpheli hakkında, yaşlı adamın ölmesinden dolayı 'Kasten Öldürme' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

ey mecliste oturanlar.! lütfen idam cezasını bir an önce çıkarın.! idam cezası gelmedikce bu cinayetlerin önüne geçilemez.!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin iki dev kuruluşu satılıyor! Biri 1,1 milyar TL

Türkiye'nin iki dev kuruluşu satılıyor! Biri 1,1 milyar TL
UltraAslan lideri Muzaffer Şirin'in evinde yapılan 8,5 saatlik aramada servet çıktı

8,5 saatlik arama yapıldı! Evinden çıkanlar inanılır gibi değil

Galatasaray'da İsmail Jakobs krizi! Okan Buruk özel görüşme yaptı

Galatasaray'da kriz! Okan Buruk özel görüşme yaptı
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
Kayseri'de takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Takla atan araç 2 kişiye mezar oldu
Süper Lig ekibi kaybolan futbolcusu için Müge Anlı'ya seslendi

Süper Lig ekibi kaybolan futbolcusu için Müge Anlı'ya seslendi

Mekke Anlaşması'nın imzası kurumadan peş peşe saldırılar

3'lü anlaşmanın imzası kurumadan peş peşe saldırılar