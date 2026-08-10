Galatasaray'a De Bruyne önerisi! Yönetimin kararı çok konuşulur

Son 4 sezonun lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasına devam ediyor. Transfer döneminde şu ana kadar Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, ligin başlamasına kısa süre kala görüşmelerini hızlandırdı. Yönetimin öncelikli hedeflerinden birinin forvet arkasında görev yapabilecek bir 10 numara transferi olduğu belirtildi.

DE BRUYNE GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Sabah'ın haberine göre Manchester City'den ayrıldıktan sonra Napoli'ye transfer olan Kevin De Bruyne, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Sarı-kırmızılı yönetim ise 35 yaşındaki Belçikalı yıldızın performansındaki düşüşü göz önünde bulundurarak transfer teklifine olumsuz yanıt verdi. Böylece Galatasaray, 10 numara arayışında De Bruyne seçeneğini değerlendirmeme kararı aldı.

21 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Kevin De Bruyne, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla toplam 21 karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli futbolcu bu mücadelelerde 5 gol atarken 4 asist yaptı ve toplam 9 gole doğrudan katkı sağladı.