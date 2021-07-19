Bayram mesajları! En güzel bayram sözleri! Kurban Bayramı sözleri 2021 nelerdir? En güzel, duygusal Kurban Bayramı sözleri ve mesajları!

Kurban Bayramı'mız şimdiden mübarek olsun! Mübarek Kurban Bayramı için bayram mesajları araştırılıyor. Sevdiklerinize, eşinize, dostunuza, akrabanıza bayram mesajları gönderebilir ve onların Kurban Bayramı'nı kutlayabilirsiniz. En güzel bayram mesajları, bayram sözleri nelerdir? 2021 Kurban Bayramı sözleri ve mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Güzellik, birlik, beraberlik dolu bu mutlu günlerde sade bayram mesajları ile uzak yakın herkesin bayramını kutlayabilirsiniz. Sizler için en güzel bayram mesajlarını ve sözlerini derledik. 2021 bayram mesajlarına yazımızdan bakabilirsiniz... Kurban Bayramınız mübarek olsun... Allah hayırlı nice bayramlar nasip eylesin...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Kurban Bayramı 1. günü 20 Temmuz Salı 2021 günüdür.

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

- Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramının, yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle, Hayırlı Bayramlar...

- Kurban Bayramnın miletimize, İslam alemine ve hemşehrilerimize hayırlara vesile olmasını dilerim.

- Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

- Ne mutIu ki Hz. AIIah'a kurban oIan canIara. Kurban Bayramınız mübarek oIsun…

- Tüm yürekler sevinç dolsun umutlar gerçek olsun acılar unutulsun dualarınız kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun.

- Hakka adanmışlığı son nefesinde bile ikrar eden canlar. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

- Kurban Bayramınızı kutlarım sizin ve ailenizin daha nice bayramlara erişmenizi dilerim.

- Bir bayram görmeyi daha nasip eden Rabbime şükürIer oIsun. Tüm MüsIüman aIeminin - Kurban Bayramını kutIuyorum. Daha nice bayramIar görebiImek duasıyIa..

- Mübarek Kurban Bayramınızı kutIar, Kurban ibadetimizin kabuI oImasını Rabbimden niyaz ederim. AIIah MüsIüman aIemine daha nice bayramIar göstersin inşaIIah.

- Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar...

- Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun.

- Heyecan ve özlemle beklenen Kurban Bayramı geldi, hoşgeldi. Mübarek Kurban bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

- Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!

- Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

- Kurban Bayramı'nın uIusumuzun diriIiğine, mazIumIarın kurtuIuşuna, insanIığın huzur, barış ve hidayetine vesiIe oImasını diIeriz.

- Kurban Bayramınızın neşeyle geçmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

- Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin, inayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban Bayramınız kutlu olsun…

- Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

EN GÜZEL BAYRAM MESAJLARI

- Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

- Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar…

- Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, güzel günlere haberci olmasını temenni ederim.

- Kurban Bayramınızı kutlar, bu mübarek günlerin Allah'a ve Efendimize biraz daha yaklaşmak için vesile olmasını Rabb'imizden niyaz ederim.

- Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun, acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

- Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınız Mübarek olsun.

- Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınız mübarek olsun.

- Kalpler sevgiyi paylaşmak , insanlar da yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdikleriniz ile bir arada mutluluk içinde , ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

- Bayram günleri, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayram'ınız mübarek olsun.

- Kâinatın yaratıcısı ve âlemlerin Rabb'i yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun…

- Allah bayramınızı hayırlı mübarek eylesin, inayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban Bayramınız Kutlu Olsun…

- Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

- Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

- Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.

- Her şeye kadir olan Yüce Allah(c.c), bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle…

- Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun!

- Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

- Allah kestiğiniz kurbanları kabul eylesin, sevabını kat kat versin. Bayramın tadını sevdiklerinizle birlikte kahkahalar atarak geçirmeniz dileğiyle iyi bayramlar.

- Bu sıcak günlerde sıcak insanlarla bayramlaşmak, özlem gidermek, birlikte bir mutluluk yumağı oluşturmak dileğiyle bayramımız mübarek olsun.

- Kalbinize sevgi olsun, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

- Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar…

- Tüm arkadaşların Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun!

- Bu mutlu günde, güzel ve özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize; sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun

BAYRAM SÖZLERİ 2021

- Evinizin neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun.

- Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.Sağlık ve sıhhat ile daha nicelerine ulaşmak dileği ile! Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin inşallah!

- Dostluğu, sevgiyi ve geleceği.. Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

- Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramının, yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle..

- Tonton bir nine olduğunda, bahçendeki sallanan koltuğuna oturduğunda, eski günlerine daldığında, hatırlayacağın kadar güzel bir bayram dilerim sana.

- Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.

- Allah Bayramınızı hayırlı mübarek etsin, inayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban Bayramınız Mübarek olsun…

- Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı özel günler ise hatırlanmayı bilenler için vardır. Bayramınız mübarek olsun.

- Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun.. Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katli, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı olsun...

- Evinizin neşeli, sağlığınız yerinde, sevdiklerinizin yanında olduğu mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun.

EN İYİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

- Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramın mübarek olsun!

- Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun… Kurban Bayramınız mübarek olsun.

- Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

- Tüm yürekler sevinç dolsun umutlar gerçek olsun acılar unutulsun dualarımız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

- Bayramın dili yok. Olsaydı insanoğluna 'barışın, affedin ve sevin' derdi. Siz bu sessiz çağrıya kulak verin. Bayramınız kutlu olsun…

- Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun…

- Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...

- Kurban Bayramı'nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.

- Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan peygamberin şefaati hürmetine Kurban Bayramınızı kutlarım.

- Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

- Kurban Bayramınız mübarek olsun. Allah (c.c.) hayırlı nice bayramlar nasip eylsin. Amin...