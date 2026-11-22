ANTALYA'da nadir görülen Goodpasture sendromu nedeniyle böbrekleri işlevini yitiren Hilal Yılmaz (40), hastanede 7,5 ay tedavi gördü, 6 kez yoğun bakıma alındı. Defalarca ölümden dönen, 13 yıl diyalize giren Hilal Yılmaz, nakil umudunu yitirmek üzereyken doğum gününde gelen telefonla yaşama tutundu. Böbrek nakli ile sağlığına kavuşan Yılmaz, "Organ nakli mucize. Bana verilen bir böbrek gibi görünse de aslında kocaman bir hayat" dedi.

Turizm sektöründe çalışan Hilal Yılmaz, 2006 yılında aniden bayılarak hastaneye kaldırıldı. Tetkiklerde kan değerlerinde düşüklük tespit edilen Yılmaz'a, 15 gün süren araştırmaların ardından nadir görülen Goodpasture sendromu teşhisi konuldu. Yaklaşık 7,5 ay hastanede tedavi gören, bu süreçte 6 kez yoğun bakıma alınan Yılmaz'ın böbrekleri işlevini yitirdi. Haftanın 3 günü diyaliz tedavisi görmeye başlayan Yılmaz, 13 yıl uygun böbreğin bulunmasını bekledi. Nakil umudunu kaybetmeye başladığı dönemde doğum gününde gelen telefon, hayatının dönüm noktası oldu. Türkiye'ye yerleşme hayali kurarken denizde geçirdiği kaza sonrası beyin ölümü gerçekleşen yabancı uyruklu bir turistin bağışlanan böbreği Hilal Yılmaz'a nakledildi.

13 YIL DİYALİZE GİRDİ

Hastalığının başladığı dönemi ve sonrasındaki süreci anlatan Yılmaz, "2006'da bir anda bayılmışım. Hastaneye geldik. Kan eksikliği mevcuttu. Araştırmalar sonucunda Goodpasture sendromu diye bir hastalıkla tanıştık. 7,5 ay hastanede yattım. Zor bir süreç geçirdim. Hastaneden sağlam çıktım ancak diyaliz sürecim başladı. Böbreklerimi kaybettim. Haftada 3 gün, 4'er saat diyalize başladım. 13 yıl diyalize girdim. Gözlerimi açtığımda yoğun bakımda, diyaliz makinesiyle tanıştığım bir süreçti. Bu süreçte 6 kez yoğun bakıma girmişim" diye konuştu.

Genç yaşta yakalandığı hastalığın hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendisini etkilediğini belirten Yılmaz, "Çok genç bir yaşta hastalanmak hayatın bittiğini düşünmeye sebep oluyor. Zor bir süreçti. Kabullenemediğim bir süreçti ama çok güzel insanlarla tanıştım. Doktorlarım sürekli yanımdaydı. Abi, baba, arkadaş gibi. Onlar sayesinde kabullendim. Başlangıçta 'Neden ben?' diyordum. Sonra öğrendim ki küçücük bebekler var. Kabullendim, hayatıma devam ettim. Çalışmaya başladım, gezdim. Kendimi geliştirdim, yabancı dil kurslarına gittim. Motor kullanmaya başladım. Haftanın 3 günü hayatım yoktu ama 4 günü aktiftim" dedi.

DOĞUM GÜNÜNDE GECE YARISI GELEN TELEFON

Nakil sürecini anlatan Yılmaz, "Nakil sürecinde kadavraya yazılıyorsunuz. 6 ayda bir tahlil veriyorsunuz. Bütün tahlillerinizle size uygun böbrek aranmaya devam ediyor. En son gittiğimde kan grubum AB pozitif olduğu için 'Kadavradan AB'lilere çok tavsiye etmiyoruz, çok uzun sürer' dediler. 'Kadavra verici çıkarsa al gel' dediler ama canlı verici maalesef yoktu. Umudumu kesmiştim 13'üncü yılda. Doğum günümde gece yarısı gelen telefonla hayatım değişti" diye konuştu.

BÖBREĞİ ARTIK BENİMLE YAŞIYOR

Organı bağışlanan turistin Türkiye'ye yerleşmek istediğini anlatan Yılmaz, "Böbreğimin sahibi Türkiye'ye tatile gelmiş. Doğum günümde denize atlamış. Boynundan darbe alınca boğulma tehlikesiyle hastaneye kaldırılmış. Beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışlamayı kabul etmiş. Türkiye'ye yerleşmek, ev almak istiyormuş. Önce otelde konaklayıp çevresini araştırmak istiyormuş. Böbreği artık benimle burada yaşıyor" dedi.

Böbrek naklinin ardından sağlığına kavuşan Yılmaz, "Beni böyle sağlıklı, güler yüzlü, enerjik görmek, doktorlarımı mutlu ediyor. Genelde 'Mucize hoş geldin' diye hitap ediyorlar. Çünkü defalarca sabaha çıkmayacağımı düşünen insanlar, karşılarında beni sapasağlam görüyorlar" diye konuştu.

Zorlu hastalık ve organ nakli sürecini daha fazla insana ulaştırmak istediğini kaydeden Yılmaz, organ bağışına dikkati çekmek amacıyla çekilen 'Aşk Tesadüfleri Sever 3' filminde kısa bir rol aldığını söyledi. Yılmaz, "Filmde çok küçük roller aldık. Ama filmin konusu organ nakli. Organ nakliyle hayat. Biz de bu konuda yaşadıklarımızı anlattık. İnsanları organ nakline davet etmeye çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur. Organ nakli bir mucize. Bana verilen bir böbrek gibi görünse de aslında kocaman bir hayat veriyor. Daha sağlıklıyım, mutluyum ve umutluyum. Organlarınızı bağışlayın. Çürüyüp toprak olmak yerine hayat verin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı