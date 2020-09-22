Başkenti "Viyana" olan ülke neresidir? Başkenti Viyana olan ülke hangi kıtada yer alır? Tüm detaylar Viyana'nın hangi ülkenin başkenti olduğu çok merak ediliyor. Birçok tarihsel ve kültürel yapılara ev sahipliği yapan Viyana seyyahların da en çok sevdiği yerlerin başında geliyor. Peki Viyana hangi ülkenin başkentidir? Hangi kıtada bulunur? Tüm detaylar haberimizde...

Bilgi yarışmalarında, genel kültür sorularında, KPSS, TYT gibi sınavlarda Viyana başkenti hakkında sorular çıkabiliyor. Bu sorulardan birisi de Viyana'nın hangi ülkeye ait olduğu sorusudur. Peki başkenti Viyana olan ülke neresidir, hangi kıtada yer alır?

BAŞKENTİ VİYANA OLAN ÜLKE NERESİDİR?

Başkenti "Viyana" olan ülke Avusturya'dır. Avusturya Avrupa kıtasında yer alan bir ülkedir. Haliyle Viyana şehri de Avrupa kıtasında bulunmaktadır.

Başkenti Viyana olan ülke : Avusturya

Karşımıza sıkça çıkabilen Viyana'nın hangi ülkeye bağlı olması sorusunun cevabı Avusturya'dır. Şimdi Viyana ve Avusturya'yı daha yakından inceleyelim.

VİYANA HAKKINDA BİLGİLER

Viyana, Avusturya'nın başkenti ve en büyük şehri, aynı zamanda ülkenin dokuz eyaletinden yüzölçümü bakımından en küçüğü. Avusturya'nın Almancası 'Wien' demektir. Yaklaşık 1.900.000 kişilik nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir, çevre ilçeleriyle birlikte Viyana'da yaklaşık iki milyon insan yaşar, ki bu da Avusturya nüfusunun yaklaşık dörtte biridir. Nüfus bakımından Viyana Avrupa Birliği'nin en büyük onuncu kentidir. Birleşmiş Milletler bürosuyla Viyana Birleşmiş Milletlerin dört resmî merkez temsilciliğinden birine sahiptir. Kentte bulunan diğer önemli uluslararası kuruluşlar OPEC, AGİT ve Uluslararası Atom Enerjisi Örgütü'dür (IAEA).

Yüzyıllar boyu Habsburg hanedanının yerleşim yeri olan kent, bu süre boyunca Avrupa'nın kültürel ve politik merkezlerinden biri haline gelmiştir. Kent Londra, New York ve Paris'ten sonra iki milyon nüfusuyla dünyanın en büyük dördüncü kentiyken, I. Dünya Savaşı sonrasında nüfusunun dörtte birini kaybetmiştir.Viyana coğrafi konumu ve çoğu imparatorluğuna yıllarca başkentlik yapmış olmasından dolayı gerek mimari gerekse kültürel açıdan Avrupa'nın en güzel şehirlerinden biridir. Hala daha Habsburg hanedanının izlerini taşıyan eski kent merkezi ve Schönbrunn Sarayı Avusturya devletinin başvurusu üzerine Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından dünya kültür mirası olarak kabul edilmiştir. Viyana'nın sembolü olan Stefan Kilisesi şehrin merkezinde bulunur.

VİYANA'NIN TURİSTİK MEKANLARI

Gasometer - Viyana

- Schönbrunn Sarayı: "Viyana'nın Versailles'i" da denilen köşkte 1400'den fazla oda ve birçok büyük bahçe bulunmaktadır. Hofburg'daki görkemli apartmanlara tur yapmaktansa, şehrin batısındaki bu muhteşem sarayı mutlaka görmenizi tavsiye ederiz. Özellikle odalardaki dekor görülmeye değer .İçerde aynı zamanda "Coach and Carriage Museum" adında bir müze var. Bu saraya ait parkta piknik yapmayı sakın unutmayın.

- Hofburg (İmparatorluk Sarayı/Cumhurbaşkanlık Köşkü): 1918'e kadar Habsburg Hanedanlığına ait bir saray olan Hofburg bugünlerde büyük bir müze haline getirilmiştir.

- Belvedere Sarayı: Bahçeleriyle ve sanat gelerileriyle Viyana'nın en çekici yerlerinden biri.

- Kunsthistorisches Museum: Dünyanın en iyi sanat koleksiyonunu bulunduran müzelerden biri.

- Aziz Stephen Katedrali: Şehrin mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerinden biri. İnanılmaz güzel Gotik mimarisi ile herkesi büyüleyen bir yapı.

- Staatsoper- (Opera Binası) Çoğu insanlara göre dünya operasının merkezi.

- Secession Jugendstil bir sanat evi.

- Karl Kilisesi bulunan barok tarzda bir kilise

- Prater, dinlenme ve eğlence alanı

- Augarten, bir saray ve park

- Schwarzenberg Sarayı, sayılı barok stilde bir saray.

- Hundertwasser Evi

- Arsenal Müzesi

- Sankt Marx Mezarlığı

- Stadtpark - Şehir Parkı

- Haus des Meeres

- Raimund Tiyatrosu

- Theater an der Wien

- Museumsquartier

- Volkstheater

- Theater in der Josefstadt

- Votiv Kilisesi

- Liechtenstein Sarayı

- Volksoper

- Zentralfriedhof

- Gasometer, Viyana

- Friedhof der Namenlosen

- Schloss Neuwaldegg

- Schwarzenbergpark

Schönbrunn Sarayı

VİYANA KAFELERİ VE GEZİLEBİLECEK YERLER

Viyana, müzelerinin ve operalarının yanı sıra kahve kültürü ve lezzetli kekleri ile ünlüdür. Kekleri ve kahveleri denemek için birkaç cafe;

Hotel Sacher Viyana Devlet Operas'ı karsısında "Sacher Torte" isimli tatlısıyla tanınmıs, turistlerin, sanatçıların ugrak mekânı.

Käseparadies (16. Viyana, Brunnenmarkt'da), güzel kahve'nin yanı sıra, çok leziz peynirler ve Türkiye'yi aratmayacak şekilde Türk mamülleri bulunmaktadır.

Alt Wien, (1, Bäckerstrasse 9.) gece 2:00'ye kadar açık. Yiyecekler tek kelime ile harika ancak boş masa bulmak oldukça zor.

Berg; (9, Berggasse 8.) Oldukça popüler ve modern olan cafe çok kaliteli yiyecekler sunmakla birlikte dostane bir atmosfere sahip. Her gece saat 01:00'e dek açık.

Demel; (1, Kohlmarkt 14.) Viyana'nın en prestijli cafelerinden biri.

Drechsler; (6, Linke Wienzeile 22.) Sabah 04:00'e kadar açık olan mekân özellikle bardan veya gece kulüplerinden çıktıktan sonra kahvaltı yapmak için oldukça uygun. Ancak pazar günleri kapalı.

Figlmüller; (Wollzeile 5 veya Bäcker Street 6) Stephansplatz'a da yakın olan bu restoran şnitzelleri ile ünlüdür.

AVUSTURYA ÜLKESİ HAKKINDA BİLGİLER

Avusturya ya da resmî adıyla Avusturya Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da denize kıyısı olmayan, dokuz eyaletten oluşan ülke. Batıda Lihtenştayn ve İsviçre, güneyde İtalya ve Slovenya, doğuda Macaristan ve Slovakya, kuzeyde ise Almanya ve Çek Cumhuriyeti ile komşudur.

Çok eski tarihlerden beri insanların yaşadığı bu ülke, M.Ö. 100 yıllarında Romalılar tarafından işgal edilmiştir. Almanya ile beraber olan Avusturya'ya 803 senesinde Şarlman tarafından "Doğu Marklığı" unvanı verildi. Böylece Germen İmparatorluğu'nun bir parçası olarak kurulmuş oldu. Daha sonraları başa geçen Habsburg Hanedanı, ülkenin sınırlarını genişletmişlerdir. 15. yüzyılda Avrupa'nın ve Hristiyanların en güçlü devletlerinden biri haline gelen Avusturya, Osmanlılara karşı arkası kesilmeyen saldırılara liderlik etmiştir. 16. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti çeşitli seferler ile 1529'da Macaristan'ı, daha sonra 1540'ta Avusturya'yı yendi. İmparator I. Ferdinand, Macaristan'ın Osmanlı Devleti'ne bırakılması ve senede 30.000 duka altın vergi vermek şartları ile bir antlaşma imzaladı. Böylece Osmanlı saldırıları son buldu.

Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları sonucunda Osmanlı Devleti'nden ayrılan Macaristan ile birleşerek Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nu kurdular. I. Dünya Savaşı'nda parçalanan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan ayrılan Avusturya harp sonunda Almanya ile birleşmek istemesine rağmen, galip devletler buna müsaade etmediler. Bağımsız bir devlet olarak kurulan Avusturya Cumhuriyeti, Hitler tarafından 1938'de Almanya'ya katıldı. II. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'nın yenilmesi ile Avusturya; Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, İngiltere ve Fransa tarafından işgal edildi. 1955'te bu devletlerle bir antlaşma yapıldı ve Avusturya bağımsızlığını elde etti.

AVUSTURYA NEREDE? HANGİ KITADA BULUNUR?

Avusturya, Avrupa kıtasında yer alan bir ülkedir.

Avusturya batıda Konstans Gölü'nden doğuda Neusiedl Gölü'ne kadar uzanır. En doğu noktasından en batı noktasının uzaklığı 570 kilometre, en kuzey noktasından en güney noktasının uzaklığı yaklaşık 300 kilometredir.

Doğu Alpler üzerinde kurulmuş bulunduğundan ülkenin aşağı yukarı dörtte üçü dağlık arazidir. Kuzeyde ülkeyi batıdan doğuya kateden Tuna Nehri'nin ülkedeki uzunluğu 350 kilometredir. Bu kısımlar en alçak yerlerdir. Alpler Avusturya'da ülkeyi batıdan doğuya doğru üç sıra halinde kaplamışlardır. Ülkenin en yüksek dağı 3798 m ile "Grossglockner"dir.

Göller bakımından çok zengin olmasına rağmen bu göller çok küçüktür. En büyük gölü Neusiedl Gölü'dür ki, yüzölçümü 320 km² dir. Bunun bir kısmı da Macaristan'a aittir.

AVUSTURYA TURİZMİ

Avusturya'nın dağları, ormanları ve vadileri yaz ve kış aylarında ideal tatil yerleridir. Göller, dağlar ve vadiler, çeşitli sporları ile ünlüdür. Viyana ise müzik, güzel sanatlar ve tarihi eserlerin merkezidir. Operalar, sanat galerileri bale gösterilerinin verildiği salonlar başşehirde toplanmıştır. Kış aylarında binlerce ziyaretçi, kayak yapmaya Avusturya'ya gelmektedir.

AVUSTURYA DOĞAL KAYNAKLAR

Ülkenin aşağı yukarı %47'si ormanlarla kaplıdır. Orta Avrupa'nın en fazla ormana sahip ülkesidir. Alpler'in 2150 metreye kadar olan yüksekliklerinde mevcut olan ormanların büyük bir kısmı özel şahıslara aittir.

Madenler bakımından oldukça zengin sayılan Avusturya'da demir, magnezyum, grafit ve kömür elde edilir. Dünyada en çok grafit üreten ülkedir. Petrol ve doğal gaz üretiminde Avrupa'da dördüncü sıradadır. Bunlardan başka bakır, çinko, kurşun, antimon, boksit ve tungsten madenleri de kafi miktarlarda üretilmektedir.

Kaynak: Haberler.com